https://ria.ru/20240319/razvitie-1934357386.html

Путин рассказал, в каком случае будут достигнуты все цели развития России

Путин рассказал, в каком случае будут достигнуты все цели развития России - РИА Новости, 20.03.2024

Путин рассказал, в каком случае будут достигнуты все цели развития России

Все основные цели развития России будут достигнуты при эффективной совместной работе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-19T23:43

2024-03-19T23:43

2024-03-20T10:30

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все основные цели развития России будут достигнуты при эффективной совместной работе, заявил президент РФ Владимир Путин."До сих пор нам в достаточно сложных условиях внешнего давления удавалось это делать. И есть все основания полагать, как в таких случаях говорят, что мы и дальше сможем так же эффективно работать. И тогда, без всякого сомнения, все основные задачи, которые перед нами стоят, и все основные цели развития будут достигнуты", - сказал президент.Глава государства во вторник проводит встречу с лидерами фракций Государственной думы. На встрече Путин призвал лидеров парламентских партий искать нужные для страны компромиссы.

https://ria.ru/20240319/protivniki-1934356476.html

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россия, политика, владимир путин