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Путин рассказал, в каком случае будут достигнуты все цели развития России
Путин рассказал, в каком случае будут достигнуты все цели развития России - РИА Новости, 20.03.2024
Путин рассказал, в каком случае будут достигнуты все цели развития России
Все основные цели развития России будут достигнуты при эффективной совместной работе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T23:43
2024-03-19T23:43
2024-03-20T10:30
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все основные цели развития России будут достигнуты при эффективной совместной работе, заявил президент РФ Владимир Путин."До сих пор нам в достаточно сложных условиях внешнего давления удавалось это делать. И есть все основания полагать, как в таких случаях говорят, что мы и дальше сможем так же эффективно работать. И тогда, без всякого сомнения, все основные задачи, которые перед нами стоят, и все основные цели развития будут достигнуты", - сказал президент.Глава государства во вторник проводит встречу с лидерами фракций Государственной думы. На встрече Путин призвал лидеров парламентских партий искать нужные для страны компромиссы.
https://ria.ru/20240319/protivniki-1934356476.html
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Путин рассказал, в каком случае будут достигнуты все цели развития России
Путин: все основные цели развития России будут достигнуты при эффективной работе