https://ria.ru/20240319/rakova-1934245892.html
Суд приговорил экс-замминистра просвещения Ракову к пяти годам колонии
Суд приговорил экс-замминистра просвещения Ракову к пяти годам колонии - РИА Новости, 19.03.2024
Суд приговорил экс-замминистра просвещения Ракову к пяти годам колонии
Никулинский суд Москвы вынес приговоры экс-замминистра просвещения Марине Раковой и бывшему ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:49
2024-03-19T14:49
2024-03-19T16:50
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Никулинский суд Москвы вынес приговоры экс-замминистра просвещения Марине Раковой и бывшему ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву по делу о хищении 50 миллионов рублей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Назначить Раковой наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. <...> До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде запрета определенных действий оставить в силе", — огласил решение судья.Зуев получил четыре года лишения свободы условно.Прокурор просил приговорить обоих к реальным срокам: Ракову — к восьми годам колонии, Зуева — к шести с половиной.Также на скамье подсудимых экс-проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Иван Федотов, бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, юрисконсульт "Шанинки" Кристина Крючкова и гражданский муж Раковой Артур Стеценко.Все они получили условные сроки. Федотов, Стеценко и Крючкова — по три года условно, Зак и Инкин — 4,5 и 3,5 года условно соответственно.Кроме того, суд оштрафовал всех фигурантов дела и на несколько лет запретил им занимать управленческие должности на госслужбе.Осужденные будут дожидаться вступления приговора в силу под подписками о невыезде. На заседание они пришли с вещами на случай реального срока.Следствие сочло, что подсудимые фиктивно устраивали сотрудников Минпросвещения в структуры РАНХиГС, а также разворовывали бюджетные деньги на договорах с "Шанинкой" в рамках федерального проекта "Учитель будущего".Всем предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб следствие оценило в 50 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240131/deputat-1924486957.html
https://ria.ru/20240131/prigovor-1924607200.html
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россия, москва, марина ракова, сергей зуев
Россия, Москва, Марина Ракова, Сергей Зуев
Суд приговорил экс-замминистра просвещения Ракову к пяти годам колонии
Суд приговорил экс-замглавы Минпросвещения Ракову к 5 годам колонии
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Никулинский суд Москвы вынес приговоры экс-замминистра просвещения Марине Раковой и бывшему ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву по делу о хищении 50 миллионов рублей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Назначить Раковой наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. <...> До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде запрета определенных действий оставить в силе", — огласил решение судья.
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Зуев получил четыре года лишения свободы условно.
Прокурор просил приговорить обоих к реальным срокам: Ракову — к восьми годам колонии, Зуева — к шести с половиной.
Также на скамье подсудимых экс-проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Иван Федотов, бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, юрисконсульт "Шанинки" Кристина Крючкова и гражданский муж Раковой Артур Стеценко.
Все они получили условные сроки. Федотов, Стеценко и Крючкова — по три года условно, Зак и Инкин — 4,5 и 3,5 года условно соответственно.
Кроме того, суд оштрафовал всех фигурантов дела и на несколько лет запретил им занимать управленческие должности на госслужбе.
Осужденные будут дожидаться вступления приговора в силу под подписками о невыезде. На заседание они пришли с вещами на случай реального срока.
Следствие сочло, что подсудимые фиктивно устраивали сотрудников Минпросвещения в структуры РАНХиГС, а также разворовывали бюджетные деньги на договорах с "Шанинкой" в рамках федерального проекта "Учитель будущего".
Всем предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб следствие оценило в 50 миллионов рублей.
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