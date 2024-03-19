https://ria.ru/20240319/pvo-1934354683.html

Над Курской областью сбили украинскую ракету С-200

Над Курской областью сбили украинскую ракету С-200 - РИА Новости, 20.03.2024

Над Курской областью сбили украинскую ракету С-200

Силы ПВО сбили зенитную управляемая ракету американского комплекса Patriot над Белгородской областью, также сбита переделанная для ударов по земле ракета... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-19T23:07

2024-03-19T23:07

2024-03-20T00:33

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

белгородская область

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Силы ПВО сбили зенитную управляемая ракету американского комплекса Patriot над Белгородской областью, также сбита переделанная для ударов по земле ракета комплекса С-200 над Курской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Атака, как уточнили в ведомстве, была предпринята 19 марта около 22.30 мск. "Дежурными средствами ПВО уничтожена зенитная управляемая ракета С-200 над территорией Курской области, еще одна ракета зенитного ракетного комплекса Patriot уничтожена над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью десять снарядов чешской РСЗО Vampire и одну ракету "Точка-У".Украина с прошлой недели стала ежедневно наносить массированные удары по жилым районам Белгородской области. Погибли уже более 15 человек, свыше 80 мирных жителей пострадали. В больницах находятся более 40 человек, в том числе дети.На всей территории Белгородской и Курской областей с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240319/zhitel-1934329302.html

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безопасность, курская область, россия, белгородская область