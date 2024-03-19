https://ria.ru/20240319/pvo-1934351405.html

ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Белгородской области

ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024

ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Белгородской области

Силы противовоздушной обороны сбили десять снарядов чешской РСЗО Vampire и одну ракету "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T22:42

2024-03-19T22:42

2024-03-19T23:37

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили десять снарядов чешской РСЗО Vampire и одну ракету "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Девятнадцатого марта около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Дежурные средства ПВО уничтожили десять реактивных снарядов и ракету "Точка-У".Позднее, около 22:30 мск, силы противовоздушной обороны сбили над регионом ракету ЗРК Patriot. Кроме того, ВСУ пытались ударить переоборудованной для поражения наземных целей ракетой С-200 по Курской области. Системы ПВО также перехватили снаряд.Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при отражении атаки никто не пострадал, небольшие повреждения получило складское помещение в Белгороде. Также в поселке Разумное осколки попали в теплицу коммерческого предприятия и кровлю частного домовладения. Кроме того, повреждены два автомобиля. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул глава региона.Украина с прошлой недели стала ежедневно наносить массированные удары по жилым районам Белгородской области. Погибли уже более 15 человек, свыше 80 мирных жителей пострадали. В больницах находятся более 40 человек, в том числе дети.На всей территории Белгородской и Курской областей с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240318/postradavshie-1934062452.html

https://ria.ru/20240319/belgorod-1934177803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

безопасность, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, курская область