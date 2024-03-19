ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Белгородской области
Над Белгородской областью ПВО сбила 10 снарядов Vampire и ракету "Точка-У"
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили десять снарядов чешской РСЗО Vampire и одну ракету "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
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"Девятнадцатого марта около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.
Дежурные средства ПВО уничтожили десять реактивных снарядов и ракету "Точка-У".
Позднее, около 22:30 мск, силы противовоздушной обороны сбили над регионом ракету ЗРК Patriot. Кроме того, ВСУ пытались ударить переоборудованной для поражения наземных целей ракетой С-200 по Курской области. Системы ПВО также перехватили снаряд.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при отражении атаки никто не пострадал, небольшие повреждения получило складское помещение в Белгороде. Также в поселке Разумное осколки попали в теплицу коммерческого предприятия и кровлю частного домовладения. Кроме того, повреждены два автомобиля. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул глава региона.
Украина с прошлой недели стала ежедневно наносить массированные удары по жилым районам Белгородской области. Погибли уже более 15 человек, свыше 80 мирных жителей пострадали. В больницах находятся более 40 человек, в том числе дети.
На всей территории Белгородской и Курской областей с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.