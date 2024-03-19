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ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024
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22:42 19.03.2024 (обновлено: 23:37 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/pvo-1934351405.html
ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Белгородской области
ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024
ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Белгородской области
Силы противовоздушной обороны сбили десять снарядов чешской РСЗО Vampire и одну ракету "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:42
2024-03-19T23:37
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили десять снарядов чешской РСЗО Vampire и одну ракету "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.&quot;Девятнадцатого марта около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением реактивной системы залпового огня RM-70 &quot;Вампир&quot; и тактического ракетного комплекса &quot;Точка-У&quot; по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Дежурные средства ПВО уничтожили десять реактивных снарядов и ракету "Точка-У".Позднее, около 22:30 мск, силы противовоздушной обороны сбили над регионом ракету ЗРК Patriot. Кроме того, ВСУ пытались ударить переоборудованной для поражения наземных целей ракетой С-200 по Курской области. Системы ПВО также перехватили снаряд.Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при отражении атаки никто не пострадал, небольшие повреждения получило складское помещение в Белгороде. Также в поселке Разумное осколки попали в теплицу коммерческого предприятия и кровлю частного домовладения. Кроме того, повреждены два автомобиля. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул глава региона.Украина с прошлой недели стала ежедневно наносить массированные удары по жилым районам Белгородской области. Погибли уже более 15 человек, свыше 80 мирных жителей пострадали. В больницах находятся более 40 человек, в том числе дети.На всей территории Белгородской и Курской областей с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240318/postradavshie-1934062452.html
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безопасность, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Курская область
ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Белгородской области

Над Белгородской областью ПВО сбила 10 снарядов Vampire и ракету "Точка-У"

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили десять снарядов чешской РСЗО Vampire и одну ракету "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
«

"Девятнадцатого марта около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.

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Дежурные средства ПВО уничтожили десять реактивных снарядов и ракету "Точка-У".
Позднее, около 22:30 мск, силы противовоздушной обороны сбили над регионом ракету ЗРК Patriot. Кроме того, ВСУ пытались ударить переоборудованной для поражения наземных целей ракетой С-200 по Курской области. Системы ПВО также перехватили снаряд.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при отражении атаки никто не пострадал, небольшие повреждения получило складское помещение в Белгороде. Также в поселке Разумное осколки попали в теплицу коммерческого предприятия и кровлю частного домовладения. Кроме того, повреждены два автомобиля. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул глава региона.
Украина с прошлой недели стала ежедневно наносить массированные удары по жилым районам Белгородской области. Погибли уже более 15 человек, свыше 80 мирных жителей пострадали. В больницах находятся более 40 человек, в том числе дети.
На всей территории Белгородской и Курской областей с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьРоссияУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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