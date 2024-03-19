https://ria.ru/20240319/pvo-1934351292.html

Над Курской областью работает ПВО

Над Курской областью работает ПВО - РИА Новости, 19.03.2024

Над Курской областью работает ПВО

Средства ПВО работают над Курской областью, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T22:42

2024-03-19T22:42

2024-03-19T22:42

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Средства ПВО работают над Курской областью, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Ранее Старовойт предупредил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей укрыться в безопасном месте. "ПВО работает в небе над Курской областью. Прошу сохранять спокойствие", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240319/zhitel-1934329302.html

курская область

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курская область, роман старовойт