https://ria.ru/20240319/pvo-1934351292.html
Над Курской областью работает ПВО
Над Курской областью работает ПВО - РИА Новости, 19.03.2024
Над Курской областью работает ПВО
Средства ПВО работают над Курской областью, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:42
2024-03-19T22:42
2024-03-19T22:42
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Средства ПВО работают над Курской областью, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Ранее Старовойт предупредил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей укрыться в безопасном месте. "ПВО работает в небе над Курской областью. Прошу сохранять спокойствие", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240319/zhitel-1934329302.html
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курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт
Над Курской областью работает ПВО
Старовойт: Над Курской областью работают средства ПВО