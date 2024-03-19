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Путин призвал лидеров фракций Госдумы не почивать на лаврах - РИА Новости, 20.03.2024
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23:40 19.03.2024 (обновлено: 10:28 20.03.2024)
https://ria.ru/20240319/putin-1934356982.html
Путин призвал лидеров фракций Госдумы не почивать на лаврах
Путин призвал лидеров фракций Госдумы не почивать на лаврах - РИА Новости, 20.03.2024
Путин призвал лидеров фракций Госдумы не почивать на лаврах
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что в жизни россиян есть еще "много всякой дури и несправедливости", и почивать на РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T23:40
2024-03-20T10:28
владимир путин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что в жизни россиян есть еще "много всякой дури и несправедливости", и почивать на лаврах нельзя."У нас еще в жизни наших людей очень много всякой дури и несправедливости. Начиная от самого низкого уровня и кончая самым-самым высоким. И мы не можем сейчас почивать на лаврах, говорить, что вот все это прошло, теперь мы сядем, рассядемся, как обычно, и будем там функционировать. Нет. Я вас прошу на это обратить внимание", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, госдума рф
Владимир Путин, Россия, Госдума РФ
Путин призвал лидеров фракций Госдумы не почивать на лаврах

Путин: есть еще много дури и несправедливости, почивать на лаврах нельзя

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций. 19 марта 2024
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций. 19 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций. 19 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что в жизни россиян есть еще "много всякой дури и несправедливости", и почивать на лаврах нельзя.
«
"У нас еще в жизни наших людей очень много всякой дури и несправедливости. Начиная от самого низкого уровня и кончая самым-самым высоким. И мы не можем сейчас почивать на лаврах, говорить, что вот все это прошло, теперь мы сядем, рассядемся, как обычно, и будем там функционировать. Нет. Я вас прошу на это обратить внимание", - сказал Путин.
LIVE: Встреча Путина с главами фракций Госдумы - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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Владимир ПутинРоссияГосдума РФ
 
 
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