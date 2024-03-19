https://ria.ru/20240319/putin-1934356982.html
Путин призвал лидеров фракций Госдумы не почивать на лаврах
Путин призвал лидеров фракций Госдумы не почивать на лаврах - РИА Новости, 20.03.2024
Путин призвал лидеров фракций Госдумы не почивать на лаврах
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что в жизни россиян есть еще "много всякой дури и несправедливости", и почивать на РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T23:40
2024-03-19T23:40
2024-03-20T10:28
владимир путин
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госдума рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что в жизни россиян есть еще "много всякой дури и несправедливости", и почивать на лаврах нельзя."У нас еще в жизни наших людей очень много всякой дури и несправедливости. Начиная от самого низкого уровня и кончая самым-самым высоким. И мы не можем сейчас почивать на лаврах, говорить, что вот все это прошло, теперь мы сядем, рассядемся, как обычно, и будем там функционировать. Нет. Я вас прошу на это обратить внимание", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, госдума рф
Владимир Путин, Россия, Госдума РФ
Путин призвал лидеров фракций Госдумы не почивать на лаврах
Путин: есть еще много дури и несправедливости, почивать на лаврах нельзя