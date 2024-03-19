https://ria.ru/20240319/putin-1934350440.html

Путин выразил надежду на конструктивную работу с парламентом

Путин выразил надежду на конструктивную работу с парламентом - РИА Новости, 19.03.2024

Путин выразил надежду на конструктивную работу с парламентом

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на конструктивную работу с парламентом, хотя споры неизбежны. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T22:32

2024-03-19T22:32

2024-03-19T22:47

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на конструктивную работу с парламентом, хотя споры неизбежны."Мне бы очень хотелось, чтобы и в ходе практической работы по развитию страны России мы с вами так же конструктивно работали дальше. Ясно, что споры неизбежны, это очевидная вещь, потому что, если кто-то считает, что его предложение лучше, чем предложение других, он, конечно, должен за это бороться", - сказал Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы.Он также выразил надежду, что эта борьба будет проходить так же цивилизованно, как и выборы.

https://ria.ru/20240319/putin-1934350879.html

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владимир путин, политика, россия