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Путин выразил надежду на конструктивную работу с парламентом - РИА Новости, 19.03.2024
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22:32 19.03.2024 (обновлено: 22:47 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/putin-1934350440.html
Путин выразил надежду на конструктивную работу с парламентом
Путин выразил надежду на конструктивную работу с парламентом - РИА Новости, 19.03.2024
Путин выразил надежду на конструктивную работу с парламентом
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на конструктивную работу с парламентом, хотя споры неизбежны. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:32
2024-03-19T22:47
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на конструктивную работу с парламентом, хотя споры неизбежны."Мне бы очень хотелось, чтобы и в ходе практической работы по развитию страны России мы с вами так же конструктивно работали дальше. Ясно, что споры неизбежны, это очевидная вещь, потому что, если кто-то считает, что его предложение лучше, чем предложение других, он, конечно, должен за это бороться", - сказал Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы.Он также выразил надежду, что эта борьба будет проходить так же цивилизованно, как и выборы.
https://ria.ru/20240319/putin-1934350879.html
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владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
Путин выразил надежду на конструктивную работу с парламентом

Путин выразил надежду на дальнейшую конструктивную работу с парламентом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на конструктивную работу с парламентом, хотя споры неизбежны.
«
"Мне бы очень хотелось, чтобы и в ходе практической работы по развитию страны России мы с вами так же конструктивно работали дальше. Ясно, что споры неизбежны, это очевидная вещь, потому что, если кто-то считает, что его предложение лучше, чем предложение других, он, конечно, должен за это бороться", - сказал Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы.
Он также выразил надежду, что эта борьба будет проходить так же цивилизованно, как и выборы.
LIVE: Встреча Путина с главами фракций Госдумы - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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