https://ria.ru/20240319/putin-1934307430.html

Вучич поздравил Путина с победой на выборах

Вучич поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 19.03.2024

Вучич поздравил Путина с победой на выборах

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко вручил ему поздравления Владимиру Путину с победой на выборах президента... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:09

2024-03-19T18:09

2024-03-19T18:22

выборы президента россии — 2024

россия

политика

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александр боцан-харченко

владимир путин

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БЕЛГРАД, 19 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко вручил ему поздравления Владимиру Путину с победой на выборах президента России, сообщил сербский лидер в соцсетях.Глава сербского государства принял посла России в своей резиденции "Андричев венац" в Белграде утром во вторник."Разговор с послом Боцан-Харченко использовал, чтобы вручить ему письмо для президента РФ Путина в котором, наряду с поздравлениями в победе на выборах, объяснил тяжесть ситуации с которой сталкивается сербский народ в Косово и Метохии, значительным политическим вызовам которые стоят перед Сербией, с благодарностью РФ за поддержку территориальной целостности Сербии", - написал Вучич в соцсети и приложил фото встречи.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, политика, александр вучич, александр боцан-харченко, владимир путин