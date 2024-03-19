https://ria.ru/20240319/putin-1934288718.html
Путин уточнил указ о сделках с долями иностранцев в российских компаниях
Путин уточнил указ о сделках с долями иностранцев в российских компаниях - РИА Новости, 19.03.2024
Путин уточнил указ о сделках с долями иностранцев в российских компаниях
Президент России Владимир Путин разрешил сделки управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФов) с инвестиционными паями этих фондов или их активами,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:12
2024-03-19T17:12
2024-03-19T17:12
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_7a676cae7965f68369f7fe6e74d96972.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил сделки управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФов) с инвестиционными паями этих фондов или их активами, если в состав активов входят акции, составляющие менее 1% уставного капитала юрлица, на совершение сделок с которыми требуется отдельное разрешение главы государства. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения внесены в указ президента от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Этот документ запрещает до конца 2025 года сделки с долями ряда российских компаний, которые принадлежат "недружественным" нерезидентам, без специального решения главы государства. Новым указом в частности, были расширены положения, на которые действие этих ограничений не распространяются. Из-под запрета исключены сделки управляющих компаний ПИФов с инвестиционными паями этих фондов или их активами, если в состав активов входят акции, составляющие менее 1% уставного капитала юрлица, на совершение сделок с которыми требуется отдельное разрешение президента. При этом иностранцам нельзя передавать в доверительное управление таких фондов свои доли.
https://ria.ru/20240207/sdelki-1925935262.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b1703d91b4167f8b82544ee1e21cf888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин уточнил указ о сделках с долями иностранцев в российских компаниях
Путин уточнил указ, устанавливающий запрет на сделки с долями иностранцев
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин разрешил сделки управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФов) с инвестиционными паями этих фондов или их активами, если в состав активов входят акции, составляющие менее 1% уставного капитала юрлица, на совершение сделок с которыми требуется отдельное разрешение главы государства. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
.
Изменения внесены в указ президента от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Этот документ запрещает до конца 2025 года сделки с долями ряда российских компаний, которые принадлежат "недружественным" нерезидентам, без специального решения главы государства.
Новым указом в частности, были расширены положения, на которые действие этих ограничений не распространяются. Из-под запрета исключены сделки управляющих компаний ПИФов с инвестиционными паями этих фондов или их активами, если в состав активов входят акции, составляющие менее 1% уставного капитала юрлица, на совершение сделок с которыми требуется отдельное разрешение президента. При этом иностранцам нельзя передавать в доверительное управление таких фондов свои доли.
Путин разрешил Сбербанку сделки с долями некоторых нефтяных компаний