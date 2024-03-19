https://ria.ru/20240319/putin-1934288718.html

Путин уточнил указ о сделках с долями иностранцев в российских компаниях

Путин уточнил указ о сделках с долями иностранцев в российских компаниях - РИА Новости, 19.03.2024

Путин уточнил указ о сделках с долями иностранцев в российских компаниях

Президент России Владимир Путин разрешил сделки управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФов) с инвестиционными паями этих фондов или их активами,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:12

2024-03-19T17:12

2024-03-19T17:12

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил сделки управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФов) с инвестиционными паями этих фондов или их активами, если в состав активов входят акции, составляющие менее 1% уставного капитала юрлица, на совершение сделок с которыми требуется отдельное разрешение главы государства. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения внесены в указ президента от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Этот документ запрещает до конца 2025 года сделки с долями ряда российских компаний, которые принадлежат "недружественным" нерезидентам, без специального решения главы государства. Новым указом в частности, были расширены положения, на которые действие этих ограничений не распространяются. Из-под запрета исключены сделки управляющих компаний ПИФов с инвестиционными паями этих фондов или их активами, если в состав активов входят акции, составляющие менее 1% уставного капитала юрлица, на совершение сделок с которыми требуется отдельное разрешение президента. При этом иностранцам нельзя передавать в доверительное управление таких фондов свои доли.

https://ria.ru/20240207/sdelki-1925935262.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин