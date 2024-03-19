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Путин уточнил указ о сделках с долями иностранцев в российских компаниях - РИА Новости, 19.03.2024
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17:12 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/putin-1934288718.html
Путин уточнил указ о сделках с долями иностранцев в российских компаниях
Путин уточнил указ о сделках с долями иностранцев в российских компаниях - РИА Новости, 19.03.2024
Путин уточнил указ о сделках с долями иностранцев в российских компаниях
Президент России Владимир Путин разрешил сделки управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФов) с инвестиционными паями этих фондов или их активами,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:12
2024-03-19T17:12
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил сделки управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФов) с инвестиционными паями этих фондов или их активами, если в состав активов входят акции, составляющие менее 1% уставного капитала юрлица, на совершение сделок с которыми требуется отдельное разрешение главы государства. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения внесены в указ президента от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Этот документ запрещает до конца 2025 года сделки с долями ряда российских компаний, которые принадлежат "недружественным" нерезидентам, без специального решения главы государства. Новым указом в частности, были расширены положения, на которые действие этих ограничений не распространяются. Из-под запрета исключены сделки управляющих компаний ПИФов с инвестиционными паями этих фондов или их активами, если в состав активов входят акции, составляющие менее 1% уставного капитала юрлица, на совершение сделок с которыми требуется отдельное разрешение президента. При этом иностранцам нельзя передавать в доверительное управление таких фондов свои доли.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин уточнил указ о сделках с долями иностранцев в российских компаниях

Путин уточнил указ, устанавливающий запрет на сделки с долями иностранцев

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил сделки управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФов) с инвестиционными паями этих фондов или их активами, если в состав активов входят акции, составляющие менее 1% уставного капитала юрлица, на совершение сделок с которыми требуется отдельное разрешение главы государства. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения внесены в указ президента от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Этот документ запрещает до конца 2025 года сделки с долями ряда российских компаний, которые принадлежат "недружественным" нерезидентам, без специального решения главы государства.
Новым указом в частности, были расширены положения, на которые действие этих ограничений не распространяются. Из-под запрета исключены сделки управляющих компаний ПИФов с инвестиционными паями этих фондов или их активами, если в состав активов входят акции, составляющие менее 1% уставного капитала юрлица, на совершение сделок с которыми требуется отдельное разрешение президента. При этом иностранцам нельзя передавать в доверительное управление таких фондов свои доли.
Сбер - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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