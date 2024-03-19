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Лидер ХАМАС поздравил Путина с победой на президентских выборах - РИА Новости, 19.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:58 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/putin-1934267582.html
Лидер ХАМАС поздравил Путина с победой на президентских выборах
Лидер ХАМАС поздравил Путина с победой на президентских выборах - РИА Новости, 19.03.2024
Лидер ХАМАС поздравил Путина с победой на президентских выборах
Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания направил Владимиру Путину поздравление в связи с победой на выборах президента России. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:58
2024-03-19T15:58
выборы президента россии — 2024
хамас
владимир путин
исмаил хания
россия
политика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания направил Владимиру Путину поздравление в связи с победой на выборах президента России. "Исмаил Хания, глава политического бюро движения ХАМАС, направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента Российской Федерации", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения. Отмечается, что в своем поздравлении лидер ХАМАС заявил, что движение рассчитывает на "укрепление уз дружбы и развитие сотрудничества" с Россией, а также пожелал российскому президенту успешного труда в интересах народа России и успехов в построении многополярного мира. Также сообщается, что он высоко оценил позицию России в "поддержке палестинского вопроса". Ранее член политического бюро палестинского движения ХАМАС Бассем Наим рассказал РИА Новости, что победа Владимира Путина на президентских выборах в РФ отвечает стратегическим интересам палестинцев и ближневосточного региона в целом. Он добавил, что победа Путина на выборах свидетельствует о доверии российского народа к нему, особенно учитывая "прямое нападение на Россию как на государство и лично на президента Путина" со стороны возглавляемого США коллективного Запада. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы ХАМАС начали атаку на приграничные районы юга Израиля, что привело к гибели примерно 1,2 тысячи человек, среди которых были военные и гражданские лица, а также иностранные граждане. Более пяти тысяч человек получили ранения, более 200 - взяты в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней ЦАХАЛ вернул под контроль все израильские населенные пункты у границы с Газой и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31,8 тысячи, пострадали более 73,9 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и столкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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хамас, владимир путин, исмаил хания, россия, политика
Выборы президента России — 2024, ХАМАС, Владимир Путин, Исмаил Хания, Россия, Политика
Лидер ХАМАС поздравил Путина с победой на президентских выборах

Лидер ХАМАС Исмаил Хания поздравил Путина с победой на президентских выборах

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания направил Владимиру Путину поздравление в связи с победой на выборах президента России.
"Исмаил Хания, глава политического бюро движения ХАМАС, направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента Российской Федерации", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.
Подсчет голосов на выборах президента России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Голосование стартовало 15 марта и продлилось три дня. Формат многодневного голосования впервые применили на президентских выборах в России.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в станице Луганская

Голосование стартовало 15 марта и продлилось три дня. Формат многодневного голосования впервые применили на президентских выборах в России.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 14
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, формат многодневного голосования позволил принять участие в выборах максимальному числу избирателей.

Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, формат многодневного голосования позволил принять участие в выборах максимальному числу избирателей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Раньше всего избирательные участки закрылись на Дальнем Востоке — в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

Бюллетень избирателя, проголосовавшего за Владимира Путина

Раньше всего избирательные участки закрылись на Дальнем Востоке — в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Общая явка в этом году стала рекордной: по предварительным данным, она превысила 77 процентов.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Луганске

Общая явка в этом году стала рекордной: по предварительным данным, она превысила 77 процентов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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4 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По словам Владимира Путина, рядовой гражданин почувствовал, что именно от него зависит будущее России. Этим Путин объяснил высокую явку на выборах.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области

По словам Владимира Путина, рядовой гражданин почувствовал, что именно от него зависит будущее России. Этим Путин объяснил высокую явку на выборах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 14
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Результаты выборов Путин назвал проявлением доверия со стороны граждан, а также их надеждой на то, что все будет сделано так, как запланировано.

Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани

Результаты выборов Путин назвал проявлением доверия со стороны граждан, а также их надеждой на то, что все будет сделано так, как запланировано.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 14
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Впервые в выборах президента России участвовали жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве

Впервые в выборах президента России участвовали жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 14
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанк

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, высокая явка в республике объясняется событиями, проходящими с 2014 года в Донбассе. Кроме того, это результат личного отношения жителей региона к президенту Владимиру Путину.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке №42 в Петропавловске-Камчатском

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, высокая явка в республике объясняется событиями, проходящими с 2014 года в Донбассе. Кроме того, это результат личного отношения жителей региона к президенту Владимиру Путину.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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8 из 14
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

Избиратели из 28 регионов России могли принять участие в выборах онлайн на платформах дистанционного электронного голосования.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Симферополе

Избиратели из 28 регионов России могли принять участие в выборах онлайн на платформах дистанционного электронного голосования.

© РИА Новости / Макс Ветров
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9 из 14
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

По данным Минцифры, почти пять миллионов россиян подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно.

Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке в Санкт-Петербурге

По данным Минцифры, почти пять миллионов россиян подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 14
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

За процедурой подсчета голосов следили международные наблюдатели и эксперты. Они отметили высокий уровень организации выборов президента России.

Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке в Санкт-Петербурге

За процедурой подсчета голосов следили международные наблюдатели и эксперты. Они отметили высокий уровень организации выборов президента России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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11 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги выборов, не зафиксировано, несмотря на провокации.

Подсчет бюллетеней за Владимира Путина на выборах президента РФ на избирательном участке в Луганске

Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги выборов, не зафиксировано, несмотря на провокации.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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12 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На избирательные участки в Москве выезжали мобильные группы с превентивными проверками, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ

На избирательные участки в Москве выезжали мобильные группы с превентивными проверками, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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13 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Наблюдатель от США Клайн Престон IV назвал выборы прозрачными и соответствующими международному праву. Он отметил, что ревнует к тому, как голосование организовано в России.

Экраны в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ

Наблюдатель от США Клайн Престон IV назвал выборы прозрачными и соответствующими международному праву. Он отметил, что ревнует к тому, как голосование организовано в России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 14

Голосование стартовало 15 марта и продлилось три дня. Формат многодневного голосования впервые применили на президентских выборах в России.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 14

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, формат многодневного голосования позволил принять участие в выборах максимальному числу избирателей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 14

Раньше всего избирательные участки закрылись на Дальнем Востоке — в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
3 из 14

Общая явка в этом году стала рекордной: по предварительным данным, она превысила 77 процентов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
4 из 14

По словам Владимира Путина, рядовой гражданин почувствовал, что именно от него зависит будущее России. Этим Путин объяснил высокую явку на выборах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 14

Результаты выборов Путин назвал проявлением доверия со стороны граждан, а также их надеждой на то, что все будет сделано так, как запланировано.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 14

Впервые в выборах президента России участвовали жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, высокая явка в республике объясняется событиями, проходящими с 2014 года в Донбассе. Кроме того, это результат личного отношения жителей региона к президенту Владимиру Путину.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
8 из 14

Избиратели из 28 регионов России могли принять участие в выборах онлайн на платформах дистанционного электронного голосования.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
9 из 14

По данным Минцифры, почти пять миллионов россиян подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 14

За процедурой подсчета голосов следили международные наблюдатели и эксперты. Они отметили высокий уровень организации выборов президента России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги выборов, не зафиксировано, несмотря на провокации.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
12 из 14

На избирательные участки в Москве выезжали мобильные группы с превентивными проверками, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 14

Наблюдатель от США Клайн Престон IV назвал выборы прозрачными и соответствующими международному праву. Он отметил, что ревнует к тому, как голосование организовано в России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 14
Отмечается, что в своем поздравлении лидер ХАМАС заявил, что движение рассчитывает на "укрепление уз дружбы и развитие сотрудничества" с Россией, а также пожелал российскому президенту успешного труда в интересах народа России и успехов в построении многополярного мира. Также сообщается, что он высоко оценил позицию России в "поддержке палестинского вопроса".
Ранее член политического бюро палестинского движения ХАМАС Бассем Наим рассказал РИА Новости, что победа Владимира Путина на президентских выборах в РФ отвечает стратегическим интересам палестинцев и ближневосточного региона в целом. Он добавил, что победа Путина на выборах свидетельствует о доверии российского народа к нему, особенно учитывая "прямое нападение на Россию как на государство и лично на президента Путина" со стороны возглавляемого США коллективного Запада.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы ХАМАС начали атаку на приграничные районы юга Израиля, что привело к гибели примерно 1,2 тысячи человек, среди которых были военные и гражданские лица, а также иностранные граждане. Более пяти тысяч человек получили ранения, более 200 - взяты в заложники.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Запад не может позволить себе непризнание итогов выборов в России
08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней ЦАХАЛ вернул под контроль все израильские населенные пункты у границы с Газой и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31,8 тысячи, пострадали более 73,9 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и столкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"В России творится сущий ад": страшная "правда" о российских выборах
Вчера, 08:00
 
Выборы президента России — 2024ХАМАСВладимир ПутинИсмаил ХанияРоссияПолитика
 
 
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