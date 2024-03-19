https://ria.ru/20240319/putin-1934267582.html

Лидер ХАМАС поздравил Путина с победой на президентских выборах

Лидер ХАМАС поздравил Путина с победой на президентских выборах - РИА Новости, 19.03.2024

Лидер ХАМАС поздравил Путина с победой на президентских выборах

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания направил Владимиру Путину поздравление в связи с победой на выборах президента России. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:58

2024-03-19T15:58

2024-03-19T15:58

выборы президента россии — 2024

хамас

владимир путин

исмаил хания

россия

политика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания направил Владимиру Путину поздравление в связи с победой на выборах президента России. "Исмаил Хания, глава политического бюро движения ХАМАС, направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента Российской Федерации", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения. Отмечается, что в своем поздравлении лидер ХАМАС заявил, что движение рассчитывает на "укрепление уз дружбы и развитие сотрудничества" с Россией, а также пожелал российскому президенту успешного труда в интересах народа России и успехов в построении многополярного мира. Также сообщается, что он высоко оценил позицию России в "поддержке палестинского вопроса". Ранее член политического бюро палестинского движения ХАМАС Бассем Наим рассказал РИА Новости, что победа Владимира Путина на президентских выборах в РФ отвечает стратегическим интересам палестинцев и ближневосточного региона в целом. Он добавил, что победа Путина на выборах свидетельствует о доверии российского народа к нему, особенно учитывая "прямое нападение на Россию как на государство и лично на президента Путина" со стороны возглавляемого США коллективного Запада. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы ХАМАС начали атаку на приграничные районы юга Израиля, что привело к гибели примерно 1,2 тысячи человек, среди которых были военные и гражданские лица, а также иностранные граждане. Более пяти тысяч человек получили ранения, более 200 - взяты в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней ЦАХАЛ вернул под контроль все израильские населенные пункты у границы с Газой и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31,8 тысячи, пострадали более 73,9 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и столкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хамас, владимир путин, исмаил хания, россия, политика