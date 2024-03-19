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В ХАМАС считают, что победа Путина отвечает интересам Ближнего Востока - РИА Новости, 19.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
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https://ria.ru/20240319/putin-1934260390.html
В ХАМАС считают, что победа Путина отвечает интересам Ближнего Востока
В ХАМАС считают, что победа Путина отвечает интересам Ближнего Востока - РИА Новости, 19.03.2024
В ХАМАС считают, что победа Путина отвечает интересам Ближнего Востока
Победа Владимира Путина на президентских выборах в РФ отвечает стратегическим интересам палестинцев и ближневосточного региона в целом, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:33
2024-03-19T15:33
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
хамас
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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ГАЗА, 19 мар – РИА Новости. Победа Владимира Путина на президентских выборах в РФ отвечает стратегическим интересам палестинцев и ближневосточного региона в целом, рассказал РИА Новости член политического бюро палестинского движения ХАМАС Бассем Наим. "Переизбрание президента Путина много значит для палестинского вопроса. Президент Путин известен своей непоколебимой позицией в поддержку палестинского вопроса и права палестинского народа на сопротивление оккупации, что мы недавно увидели в последовательных позициях (России – ред.) в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций… Победа президента Путина (на выборах – ред.) отвечает стратегическим интересам для палестинцев и региона в целом ", - сказал Наим. Собеседник агентства возложил ответственность за продолжающийся палестино-израильский конфликт на "пособничество Соединенных Штатов Израилю", что на протяжении десятилетий препятствовало любой возможности урегулирования палестинского вопроса, добавив, что эта тенденция способствует "подрыву международной воли к прекращению войны в Газе". "Существует глубоко укоренившаяся палестинская заинтересованность в ослаблении американского присутствия в регионе и восстановлении равновесия в международной системе, а именно, в устранении однополярного миропорядка и односторонних действий", - отметил Наим. Член политбюро ХАМАС добавил, что победа Путина на выборах свидетельствует о доверии российского народа, особенно учитывая "прямое нападение на Россию как на государство и лично на президента Путина" со стороны возглавляемого США коллективного Запада. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
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в мире, россия, хамас, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, ХАМАС, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
В ХАМАС считают, что победа Путина отвечает интересам Ближнего Востока

ХАМАС: победа Путина отвечает интересам Палестины и Ближнего Востока в целом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ГАЗА, 19 мар – РИА Новости. Победа Владимира Путина на президентских выборах в РФ отвечает стратегическим интересам палестинцев и ближневосточного региона в целом, рассказал РИА Новости член политического бюро палестинского движения ХАМАС Бассем Наим.
"Переизбрание президента Путина много значит для палестинского вопроса. Президент Путин известен своей непоколебимой позицией в поддержку палестинского вопроса и права палестинского народа на сопротивление оккупации, что мы недавно увидели в последовательных позициях (России – ред.) в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций… Победа президента Путина (на выборах – ред.) отвечает стратегическим интересам для палестинцев и региона в целом ", - сказал Наим.
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Собеседник агентства возложил ответственность за продолжающийся палестино-израильский конфликт на "пособничество Соединенных Штатов Израилю", что на протяжении десятилетий препятствовало любой возможности урегулирования палестинского вопроса, добавив, что эта тенденция способствует "подрыву международной воли к прекращению войны в Газе".
"Существует глубоко укоренившаяся палестинская заинтересованность в ослаблении американского присутствия в регионе и восстановлении равновесия в международной системе, а именно, в устранении однополярного миропорядка и односторонних действий", - отметил Наим.
Член политбюро ХАМАС добавил, что победа Путина на выборах свидетельствует о доверии российского народа, особенно учитывая "прямое нападение на Россию как на государство и лично на президента Путина" со стороны возглавляемого США коллективного Запада.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Выборы президента России — 2024В миреРоссияХАМАСВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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