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Хозяева бросают предателей России как мясо, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024
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14:09 19.03.2024 (обновлено: 15:09 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/putin-1934234873.html
Хозяева бросают предателей России как мясо, заявил Путин
Хозяева бросают предателей России как мясо, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024
Хозяева бросают предателей России как мясо, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что "сегодняшние хозяева" бросают предателей России, как пушечное мясо. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:09
2024-03-19T15:09
россия
владимир путин
политика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "сегодняшние хозяева" бросают предателей России, как пушечное мясо.Ранее глава государства отмечал, комментируя диверсии запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, что общая численность диверсионных военных групп, состоящих из россиян и воюющих за ВСУ, составляет около 2,5 тысячи человек, их бросают на "мясные штурмы" на границе с РФ."А что касается этих предателей, то их сегодняшние хозяева вообще не жалеют: бросают их, прямо как пушечное мясо, на убой. Ну, поделом", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.*Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, владимир путин, политика, вооруженные силы украины
Россия, Владимир Путин, Политика, Вооруженные силы Украины
Хозяева бросают предателей России как мясо, заявил Путин

Путин: хозяева бросают предателей России как мясо, ну и поделом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "сегодняшние хозяева" бросают предателей России, как пушечное мясо.
Ранее глава государства отмечал, комментируя диверсии запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, что общая численность диверсионных военных групп, состоящих из россиян и воюющих за ВСУ, составляет около 2,5 тысячи человек, их бросают на "мясные штурмы" на границе с РФ.
"А что касается этих предателей, то их сегодняшние хозяева вообще не жалеют: бросают их, прямо как пушечное мясо, на убой. Ну, поделом", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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