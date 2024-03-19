https://ria.ru/20240319/putin-1934234873.html

Хозяева бросают предателей России как мясо, заявил Путин

Хозяева бросают предателей России как мясо, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024

Хозяева бросают предателей России как мясо, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что "сегодняшние хозяева" бросают предателей России, как пушечное мясо. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:09

2024-03-19T14:09

2024-03-19T15:09

россия

владимир путин

политика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "сегодняшние хозяева" бросают предателей России, как пушечное мясо.Ранее глава государства отмечал, комментируя диверсии запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, что общая численность диверсионных военных групп, состоящих из россиян и воюющих за ВСУ, составляет около 2,5 тысячи человек, их бросают на "мясные штурмы" на границе с РФ."А что касается этих предателей, то их сегодняшние хозяева вообще не жалеют: бросают их, прямо как пушечное мясо, на убой. Ну, поделом", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240319/diversanty-1934233826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, политика, вооруженные силы украины