https://ria.ru/20240319/putin-1934234763.html

Путин призвал ФСБ усилить антитеррористическую деятельность

Путин призвал ФСБ усилить антитеррористическую деятельность - РИА Новости, 19.03.2024

Путин призвал ФСБ усилить антитеррористическую деятельность

Президент России Владимир Путин призвал ФСБ усилить антитеррористическую деятельность, понимая, что РФ имеет дело с сильным противником. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:09

2024-03-19T14:09

2024-03-19T14:53

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал ФСБ усилить антитеррористическую деятельность, понимая, что РФ имеет дело с сильным противником."Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации национального антитеррористического комитета серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что мы имеем дело с сильным, опасным противником", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.Президент добавил, что в арсенале противника есть широкие информационные, технические, финансовые возможности.

https://ria.ru/20240319/diversanty-1934233826.html

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2024

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)