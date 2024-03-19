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Путин призвал ФСБ усилить антитеррористическую деятельность - РИА Новости, 19.03.2024
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14:09 19.03.2024 (обновлено: 14:53 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/putin-1934234763.html
Путин призвал ФСБ усилить антитеррористическую деятельность
Путин призвал ФСБ усилить антитеррористическую деятельность - РИА Новости, 19.03.2024
Путин призвал ФСБ усилить антитеррористическую деятельность
Президент России Владимир Путин призвал ФСБ усилить антитеррористическую деятельность, понимая, что РФ имеет дело с сильным противником. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:09
2024-03-19T14:53
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал ФСБ усилить антитеррористическую деятельность, понимая, что РФ имеет дело с сильным противником."Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации национального антитеррористического комитета серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что мы имеем дело с сильным, опасным противником", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.Президент добавил, что в арсенале противника есть широкие информационные, технические, финансовые возможности.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин призвал ФСБ усилить антитеррористическую деятельность

Путин: ФСБ надо усилить антитеррористическую деятельность

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал ФСБ усилить антитеррористическую деятельность, понимая, что РФ имеет дело с сильным противником.
«
"Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации национального антитеррористического комитета серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что мы имеем дело с сильным, опасным противником", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
Президент добавил, что в арсенале противника есть широкие информационные, технические, финансовые возможности.
Выступление Путина на коллегии ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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