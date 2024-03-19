https://ria.ru/20240319/putin-1934234332.html
Путин поблагодарил за слаженные действия всех, кто сражается с ДРГ
Путин поблагодарил за слаженные действия всех, кто сражается с ДРГ - РИА Новости, 19.03.2024
Путин поблагодарил за слаженные действия всех, кто сражается с ДРГ
Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поблагодарил за слаженные и скоординированные действия всех, кто защищает граждан и границу РФ. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:08
2024-03-19T14:08
2024-03-19T14:45
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поблагодарил за слаженные и скоординированные действия всех, кто защищает граждан и границу РФ."Хочу поблагодарить наших пограничников, солдат и командиров армейских подразделений, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСБ, МВД, добровольцев из отрядов территориальной обороны за четкие, слаженные действия. И, конечно, хочу поблагодарить всех, кто сражается сейчас в одном строю, защищая наших граждан и границу Российской Федерации. Я отмечаю, что действия на этом направлении являются слаженными, скоординированными, и это дает свои результаты", - заявил Путин на заседании коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20240319/diversanty-1934233826.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин поблагодарил за слаженные действия всех, кто сражается с ДРГ
Путин поблагодарил всех, кто сражается с ДРГ на российской границе