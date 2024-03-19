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Путин поблагодарил за слаженные действия всех, кто сражается с ДРГ - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 19.03.2024 (обновлено: 14:45 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/putin-1934234332.html
Путин поблагодарил за слаженные действия всех, кто сражается с ДРГ
Путин поблагодарил за слаженные действия всех, кто сражается с ДРГ - РИА Новости, 19.03.2024
Путин поблагодарил за слаженные действия всех, кто сражается с ДРГ
Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поблагодарил за слаженные и скоординированные действия всех, кто защищает граждан и границу РФ. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:08
2024-03-19T14:45
специальная военная операция на украине
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поблагодарил за слаженные и скоординированные действия всех, кто защищает граждан и границу РФ."Хочу поблагодарить наших пограничников, солдат и командиров армейских подразделений, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСБ, МВД, добровольцев из отрядов территориальной обороны за четкие, слаженные действия. И, конечно, хочу поблагодарить всех, кто сражается сейчас в одном строю, защищая наших граждан и границу Российской Федерации. Я отмечаю, что действия на этом направлении являются слаженными, скоординированными, и это дает свои результаты", - заявил Путин на заседании коллегии ФСБ.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин поблагодарил за слаженные действия всех, кто сражается с ДРГ

Путин поблагодарил всех, кто сражается с ДРГ на российской границе

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поблагодарил за слаженные и скоординированные действия всех, кто защищает граждан и границу РФ.
«
"Хочу поблагодарить наших пограничников, солдат и командиров армейских подразделений, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСБ, МВД, добровольцев из отрядов территориальной обороны за четкие, слаженные действия. И, конечно, хочу поблагодарить всех, кто сражается сейчас в одном строю, защищая наших граждан и границу Российской Федерации. Я отмечаю, что действия на этом направлении являются слаженными, скоординированными, и это дает свои результаты", - заявил Путин на заседании коллегии ФСБ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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