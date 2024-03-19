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Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 19.03.2024 (обновлено: 14:52 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/putin-1934233492.html
Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились, заявил Путин
Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024
Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились, заявил Путин
Все попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп через границу РФ провалились, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что пограничные органы... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:05
2024-03-19T14:52
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп через границу РФ провалились, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что пограничные органы страны укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой."Пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой. Результаты мы видим: все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников и всякого рода отребья, которые по разным каналам оказались на разных территориях киевского режима, - все эти попытки провалились", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.Он отметил, что за последнее время было многое сделано для укрепления государственной границы, особенно участков, которые фактически находятся в районах боевых действий.
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились, заявил Путин

Путин: все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп через границу РФ провалились, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что пограничные органы страны укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой.
«
"Пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой. Результаты мы видим: все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников и всякого рода отребья, которые по разным каналам оказались на разных территориях киевского режима, - все эти попытки провалились", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
Он отметил, что за последнее время было многое сделано для укрепления государственной границы, особенно участков, которые фактически находятся в районах боевых действий.
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