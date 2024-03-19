https://ria.ru/20240319/putin-1934233492.html

Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились, заявил Путин

Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024

Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились, заявил Путин

Все попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп через границу РФ провалились, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что пограничные органы... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:05

2024-03-19T14:05

2024-03-19T14:52

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп через границу РФ провалились, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что пограничные органы страны укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой."Пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой. Результаты мы видим: все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников и всякого рода отребья, которые по разным каналам оказались на разных территориях киевского режима, - все эти попытки провалились", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.Он отметил, что за последнее время было многое сделано для укрепления государственной границы, особенно участков, которые фактически находятся в районах боевых действий.

https://radiosputnik.ru/20240318/fpv-dron-1934072668.html

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россия, владимир путин