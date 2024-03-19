https://ria.ru/20240319/putin-1934233043.html

Путин призвал повысить уровень безопасности банковской и финансовой систем

Путин призвал повысить уровень безопасности банковской и финансовой систем - РИА Новости, 19.03.2024

Путин призвал повысить уровень безопасности банковской и финансовой систем

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно повышать уровень безопасности финансовой системы, в частности, банковской, а также ФСБ нужно оказывать... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:04

2024-03-19T14:04

2024-03-19T14:55

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно повышать уровень безопасности финансовой системы, в частности, банковской, а также ФСБ нужно оказывать поддержку развивающимся компаниям в РФ, которые сталкиваются с незаконными санкциями и враждебными действиями."В координации с другими профильными структурами важно повышать уровень безопасности банковской и в целом финансовой системы, оказывать поддержку нашим компаниям, которые сегодня активно развиваются, несмотря ни на какие препятствия им создаваемые, осваивают новые рынки, при этом, конечно, сталкиваются и с незаконными санкциями, и нечестной конкуренцией, и с откровенно враждебными действиями, за которыми опять же стоят власти ряда государств и их специальных служб", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.

https://ria.ru/20240309/banki-1931964144.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), экономика, россия, владимир путин