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Путин призвал повысить уровень безопасности банковской и финансовой систем - РИА Новости, 19.03.2024
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14:04 19.03.2024 (обновлено: 14:55 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/putin-1934233043.html
Путин призвал повысить уровень безопасности банковской и финансовой систем
Путин призвал повысить уровень безопасности банковской и финансовой систем - РИА Новости, 19.03.2024
Путин призвал повысить уровень безопасности банковской и финансовой систем
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно повышать уровень безопасности финансовой системы, в частности, банковской, а также ФСБ нужно оказывать... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:04
2024-03-19T14:55
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно повышать уровень безопасности финансовой системы, в частности, банковской, а также ФСБ нужно оказывать поддержку развивающимся компаниям в РФ, которые сталкиваются с незаконными санкциями и враждебными действиями."В координации с другими профильными структурами важно повышать уровень безопасности банковской и в целом финансовой системы, оказывать поддержку нашим компаниям, которые сегодня активно развиваются, несмотря ни на какие препятствия им создаваемые, осваивают новые рынки, при этом, конечно, сталкиваются и с незаконными санкциями, и нечестной конкуренцией, и с откровенно враждебными действиями, за которыми опять же стоят власти ряда государств и их специальных служб", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), экономика, россия, владимир путин
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал повысить уровень безопасности банковской и финансовой систем

Путин: надо повысить уровень безопасности банковской и финансовой систем

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно повышать уровень безопасности финансовой системы, в частности, банковской, а также ФСБ нужно оказывать поддержку развивающимся компаниям в РФ, которые сталкиваются с незаконными санкциями и враждебными действиями.
«
"В координации с другими профильными структурами важно повышать уровень безопасности банковской и в целом финансовой системы, оказывать поддержку нашим компаниям, которые сегодня активно развиваются, несмотря ни на какие препятствия им создаваемые, осваивают новые рынки, при этом, конечно, сталкиваются и с незаконными санкциями, и нечестной конкуренцией, и с откровенно враждебными действиями, за которыми опять же стоят власти ряда государств и их специальных служб", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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