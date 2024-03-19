https://ria.ru/20240319/putin-1934228585.html

Путин встретится с главами думских фракций

Путин встретится с главами думских фракций - РИА Новости, 19.03.2024

Путин встретится с главами думских фракций

Президент России Владимир Путин во вторник вечером проведет несколько встреч, в том числе побеседует с руководителями думских фракций, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:46

2024-03-19T13:46

2024-03-19T13:46

россия

политика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник вечером проведет несколько встреч, в том числе побеседует с руководителями думских фракций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вечером, во второй половине дня у президента запланировано несколько встреч, в частности, встреча с руководителями фракций Государственной Думы", - сказал он журналистам. Песков уточнил, что встреча пройдет в Кремле. "Состоится беседа, понятно, что прежде всего по тематике президентских выборов. Ну и, конечно, по планам развития на предстоящий период", - отметил Песков.

https://ria.ru/20240319/putin-1934221492.html

https://ria.ru/20240319/putin-1934213242.html

россия

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Дарья Буймова

россия, политика, дмитрий песков, владимир путин