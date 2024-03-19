https://ria.ru/20240319/putin-1934228585.html
Путин встретится с главами думских фракций
Путин встретится с главами думских фракций - РИА Новости, 19.03.2024
Путин встретится с главами думских фракций
Президент России Владимир Путин во вторник вечером проведет несколько встреч, в том числе побеседует с руководителями думских фракций, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:46
2024-03-19T13:46
2024-03-19T13:46
россия
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник вечером проведет несколько встреч, в том числе побеседует с руководителями думских фракций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вечером, во второй половине дня у президента запланировано несколько встреч, в частности, встреча с руководителями фракций Государственной Думы", - сказал он журналистам. Песков уточнил, что встреча пройдет в Кремле. "Состоится беседа, понятно, что прежде всего по тематике президентских выборов. Ну и, конечно, по планам развития на предстоящий период", - отметил Песков.
https://ria.ru/20240319/putin-1934221492.html
https://ria.ru/20240319/putin-1934213242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с главами думских фракций
Путин побеседует с руководителями думских фракций и проведет несколько встреч
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник вечером проведет несколько встреч, в том числе побеседует с руководителями думских фракций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вечером, во второй половине дня у президента запланировано несколько встреч, в частности, встреча с руководителями фракций Государственной Думы", - сказал он журналистам.
Путин во вторник встретится с главой коллегии ЕЭК
Песков уточнил, что встреча пройдет в Кремле.
"Состоится беседа, понятно, что прежде всего по тематике президентских выборов. Ну и, конечно, по планам развития на предстоящий период", - отметил Песков.
Песков рассказал о подготовке Путина к визитам и контактам на высшем уровне