https://ria.ru/20240319/putin-1934221492.html

Путин во вторник встретится с главой коллегии ЕЭК

Путин во вторник встретится с главой коллегии ЕЭК - РИА Новости, 19.03.2024

Путин во вторник встретится с главой коллегии ЕЭК

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым, сообщил пресс-секретарь главы РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:30

2024-03-19T13:30

2024-03-19T13:30

политика

россия

бакытжан сагинтаев

дмитрий песков

владимир путин

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Среди других встреч будет также беседа президента с председателем Коллегии Евразийской комиссии экономической Сагинтаевым. Это первый контакт после того, как Сагинтаев возглавил эту комиссию", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240319/putin-1934213242.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

политика, россия, бакытжан сагинтаев, дмитрий песков, владимир путин, евразийская экономическая комиссия