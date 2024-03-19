https://ria.ru/20240319/putin-1934221492.html
Путин во вторник встретится с главой коллегии ЕЭК
Путин во вторник встретится с главой коллегии ЕЭК - РИА Новости, 19.03.2024
Путин во вторник встретится с главой коллегии ЕЭК
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым, сообщил пресс-секретарь главы РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:30
2024-03-19T13:30
2024-03-19T13:30
политика
россия
бакытжан сагинтаев
дмитрий песков
владимир путин
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Среди других встреч будет также беседа президента с председателем Коллегии Евразийской комиссии экономической Сагинтаевым. Это первый контакт после того, как Сагинтаев возглавил эту комиссию", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240319/putin-1934213242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, бакытжан сагинтаев, дмитрий песков, владимир путин, евразийская экономическая комиссия
Политика, Россия, Бакытжан Сагинтаев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евразийская экономическая комиссия
Путин во вторник встретится с главой коллегии ЕЭК
Путин во вторник встретится с главой коллегии ЕЭК Бакытжаном Сагинтаевым