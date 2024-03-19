https://ria.ru/20240319/putin-1934215789.html

Путин получил доклад глав МЧС и Амурской области о ЧП на шахте "Пионер"

Путин получил доклад глав МЧС и Амурской области о ЧП на шахте "Пионер" - РИА Новости, 19.03.2024

Путин получил доклад глав МЧС и Амурской области о ЧП на шахте "Пионер"

Президент РФ Владимир Путин во вторник получил доклад главы МЧС и главы Амурской области о ситуации на шахте "Пионер" в Приамурье, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:14

2024-03-19T13:14

2024-03-19T13:14

амурская область

дмитрий песков

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на руднике "пионер" в амурской области

владимир путин

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934163823_0:4:3086:1740_1920x0_80_0_0_690b6414cee68ce2d5a4b0733aa144f7.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник получил доклад главы МЧС и главы Амурской области о ситуации на шахте "Пионер" в Приамурье, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент в Москве, в Кремле. Сегодня он с утра получил доклады министра МЧС Александра Куренкова и главы Амурской области Василия Орлова по ситуации на аварийной шахте "Пионер" в Приамурье", - сказал Песков. Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта на территории рудника "Пионер" Зейского округа. Во время обрушения на глубине около 125 метров находились 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет.

https://ria.ru/20240319/rudnik-1934141602.html

амурская область

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

амурская область, дмитрий песков, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на руднике "пионер" в амурской области, владимир путин, россия, москва