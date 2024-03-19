https://ria.ru/20240319/putin-1934215789.html
Путин получил доклад глав МЧС и Амурской области о ЧП на шахте "Пионер"
Путин получил доклад глав МЧС и Амурской области о ЧП на шахте "Пионер" - РИА Новости, 19.03.2024
Путин получил доклад глав МЧС и Амурской области о ЧП на шахте "Пионер"
Президент РФ Владимир Путин во вторник получил доклад главы МЧС и главы Амурской области о ситуации на шахте "Пионер" в Приамурье, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:14
2024-03-19T13:14
2024-03-19T13:14
амурская область
дмитрий песков
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на руднике "пионер" в амурской области
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник получил доклад главы МЧС и главы Амурской области о ситуации на шахте "Пионер" в Приамурье, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент в Москве, в Кремле. Сегодня он с утра получил доклады министра МЧС Александра Куренкова и главы Амурской области Василия Орлова по ситуации на аварийной шахте "Пионер" в Приамурье", - сказал Песков. Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта на территории рудника "Пионер" Зейского округа. Во время обрушения на глубине около 125 метров находились 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет.
https://ria.ru/20240319/rudnik-1934141602.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, дмитрий песков, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на руднике "пионер" в амурской области, владимир путин, россия, москва
Амурская область, Дмитрий Песков, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Владимир Путин, Россия, Москва
Путин получил доклад глав МЧС и Амурской области о ЧП на шахте "Пионер"
Путин получил доклад об обвале пород на шахте "Пионер", где пропали люди