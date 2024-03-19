https://ria.ru/20240319/putin-1934208766.html

Песков рассказал о телефонных поздравлениях коллег Владимиру Путину

Песков рассказал о телефонных поздравлениях коллег Владимиру Путину - РИА Новости, 19.03.2024

Песков рассказал о телефонных поздравлениях коллег Владимиру Путину

Президент России Владимир Путин во вторник продолжит принимать телефонные поздравления от иностранных коллег, уже состоялись разговоры с президентами Ирана и... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:53

2024-03-19T12:53

2024-03-19T12:53

выборы президента россии — 2024

политика

россия

иран

туркмения

дмитрий песков

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник продолжит принимать телефонные поздравления от иностранных коллег, уже состоялись разговоры с президентами Ирана и Туркмении, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. "Президент продолжит принимать поздравления по телефону от своих коллег из зарубежных стран. Мы дадим сейчас сообщение, у него был телефонный разговор с коллегой из Туркмении Бердымухамедовым и с президентом Ирана Раиси", - сказал Песков журналистам. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов 4,31% голосов, Слуцкий - 3,2% голосов, Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934183285.html

россия

иран

туркмения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, иран, туркмения, дмитрий песков, владимир путин, леонид слуцкий (политик)