https://ria.ru/20240319/putin-1934208766.html
Песков рассказал о телефонных поздравлениях коллег Владимиру Путину
Песков рассказал о телефонных поздравлениях коллег Владимиру Путину - РИА Новости, 19.03.2024
Песков рассказал о телефонных поздравлениях коллег Владимиру Путину
Президент России Владимир Путин во вторник продолжит принимать телефонные поздравления от иностранных коллег, уже состоялись разговоры с президентами Ирана и... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:53
2024-03-19T12:53
2024-03-19T12:53
выборы президента россии — 2024
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дмитрий песков
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник продолжит принимать телефонные поздравления от иностранных коллег, уже состоялись разговоры с президентами Ирана и Туркмении, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. "Президент продолжит принимать поздравления по телефону от своих коллег из зарубежных стран. Мы дадим сейчас сообщение, у него был телефонный разговор с коллегой из Туркмении Бердымухамедовым и с президентом Ирана Раиси", - сказал Песков журналистам. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов 4,31% голосов, Слуцкий - 3,2% голосов, Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, иран, туркмения, дмитрий песков, владимир путин, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Иран, Туркмения, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик)
Песков рассказал о телефонных поздравлениях коллег Владимиру Путину
Песков: Путин принимает телефонные поздравления от иностранных коллег