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Песков рассказал о телефонных поздравлениях коллег Владимиру Путину - РИА Новости, 19.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:53 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/putin-1934208766.html
Песков рассказал о телефонных поздравлениях коллег Владимиру Путину
Песков рассказал о телефонных поздравлениях коллег Владимиру Путину - РИА Новости, 19.03.2024
Песков рассказал о телефонных поздравлениях коллег Владимиру Путину
Президент России Владимир Путин во вторник продолжит принимать телефонные поздравления от иностранных коллег, уже состоялись разговоры с президентами Ирана и... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:53
2024-03-19T12:53
выборы президента россии — 2024
политика
россия
иран
туркмения
дмитрий песков
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник продолжит принимать телефонные поздравления от иностранных коллег, уже состоялись разговоры с президентами Ирана и Туркмении, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. "Президент продолжит принимать поздравления по телефону от своих коллег из зарубежных стран. Мы дадим сейчас сообщение, у него был телефонный разговор с коллегой из Туркмении Бердымухамедовым и с президентом Ирана Раиси", - сказал Песков журналистам. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов 4,31% голосов, Слуцкий - 3,2% голосов, Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
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политика, россия, иран, туркмения, дмитрий песков, владимир путин, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Иран, Туркмения, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик)
Песков рассказал о телефонных поздравлениях коллег Владимиру Путину

Песков: Путин принимает телефонные поздравления от иностранных коллег

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник продолжит принимать телефонные поздравления от иностранных коллег, уже состоялись разговоры с президентами Ирана и Туркмении, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Президент продолжит принимать поздравления по телефону от своих коллег из зарубежных стран. Мы дадим сейчас сообщение, у него был телефонный разговор с коллегой из Туркмении Бердымухамедовым и с президентом Ирана Раиси", - сказал Песков журналистам.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов 4,31% голосов, Слуцкий - 3,2% голосов, Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияИранТуркменияДмитрий ПесковВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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