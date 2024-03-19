https://ria.ru/20240319/putin-1934169177.html

Встреча Слуцкого с Путиным может пройти во вторник

Встреча Слуцкого с Путиным может пройти во вторник - РИА Новости, 19.03.2024

Встреча Слуцкого с Путиным может пройти во вторник

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, сообщил РИА Новости источник в ЛДПР. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T10:34

2024-03-19T10:34

2024-03-19T10:51

лдпр

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

политика

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, сообщил РИА Новости источник в ЛДПР."Сегодня", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, когда пройдет встреча Слуцкого с президентом.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее также сообщил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может пройти во вторник.В понедельник Путин встретился с тремя кандидатами в президенты РФ - Николаем Харитоновым от КПРФ, Леонидом Слуцким от ЛДПР и Владиславом Даванковым от "Новых людей".

https://ria.ru/20240319/nablyudateli-1934144285.html

https://ria.ru/20240319/germaniya-1934145568.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

лдпр, леонид слуцкий (политик), владимир путин, политика