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Встреча Слуцкого с Путиным может пройти во вторник - РИА Новости, 19.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:34 19.03.2024 (обновлено: 10:51 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/putin-1934169177.html
Встреча Слуцкого с Путиным может пройти во вторник
Встреча Слуцкого с Путиным может пройти во вторник - РИА Новости, 19.03.2024
Встреча Слуцкого с Путиным может пройти во вторник
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, сообщил РИА Новости источник в ЛДПР. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:34
2024-03-19T10:51
лдпр
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
политика
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, сообщил РИА Новости источник в ЛДПР."Сегодня", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, когда пройдет встреча Слуцкого с президентом.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее также сообщил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может пройти во вторник.В понедельник Путин встретился с тремя кандидатами в президенты РФ - Николаем Харитоновым от КПРФ, Леонидом Слуцким от ЛДПР и Владиславом Даванковым от "Новых людей".
https://ria.ru/20240319/nablyudateli-1934144285.html
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лдпр, леонид слуцкий (политик), владимир путин, политика
ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Политика, Выборы президента России — 2024
Встреча Слуцкого с Путиным может пройти во вторник

Встреча лидера ЛДПР Слуцкого с Путиным может пройти во вторник

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанк Леонид Слуцкий
 Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, сообщил РИА Новости источник в ЛДПР.
"Сегодня", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, когда пройдет встреча Слуцкого с президентом.
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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06:38
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее также сообщил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может пройти во вторник.
В понедельник Путин встретился с тремя кандидатами в президенты РФ - Николаем Харитоновым от КПРФ, Леонидом Слуцким от ЛДПР и Владиславом Даванковым от "Новых людей".
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Выборы президента России — 2024ЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинПолитика
 
 
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