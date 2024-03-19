https://ria.ru/20240319/putin-1934169177.html
Встреча Слуцкого с Путиным может пройти во вторник
Встреча Слуцкого с Путиным может пройти во вторник - РИА Новости, 19.03.2024
Встреча Слуцкого с Путиным может пройти во вторник
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, сообщил РИА Новости источник в ЛДПР. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:34
2024-03-19T10:34
2024-03-19T10:51
лдпр
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, сообщил РИА Новости источник в ЛДПР."Сегодня", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, когда пройдет встреча Слуцкого с президентом.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее также сообщил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может пройти во вторник.В понедельник Путин встретился с тремя кандидатами в президенты РФ - Николаем Харитоновым от КПРФ, Леонидом Слуцким от ЛДПР и Владиславом Даванковым от "Новых людей".
https://ria.ru/20240319/nablyudateli-1934144285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, леонид слуцкий (политик), владимир путин, политика
ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Политика, Выборы президента России — 2024
Встреча Слуцкого с Путиным может пройти во вторник
Встреча лидера ЛДПР Слуцкого с Путиным может пройти во вторник