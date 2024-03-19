https://ria.ru/20240319/putin-1934134118.html

Американские эксперты отметили высокую поддержку Путина россиянами

Американские эксперты отметили высокую поддержку Путина россиянами - РИА Новости, 19.03.2024

Американские эксперты отметили высокую поддержку Путина россиянами

Явка на прошедших президентских выборах в России оказалась выше ожидаемой, а у избранного российского президента Владимира Путина - сильная внутренняя... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T02:31

2024-03-19T02:31

2024-03-19T02:31

выборы президента россии — 2024

владимир путин

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россия

род-айленд

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Явка на прошедших президентских выборах в России оказалась выше ожидаемой, а у избранного российского президента Владимира Путина - сильная внутренняя поддержка, заработанная в том числе на адаптации к западным санкциям и экономических успехах, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин победил, набрав 87,28% голосов. "На этих выборах Путин не только набрал на 6% больше голосов, чем ему предсказывали по опросам, проведенным до голосования, но и явка избирателей оказалась на 6% выше ожидаемой", - заявил РИА Новости профессор политической науки университета Род-Айленда Николай Петро. Он отметил, что позиции Путина выглядят более сильными, особенно в сравнении с украинским руководством, которое и вовсе решило не проводить выборы. "Думаю, существует сильная внутренняя база поддержки Путина, которая отражена в этих результатах", - сказал агентству главный редактор журнала Covert Action и аналитик разведки Джереми Кузмаров. По его словам, популярность Путина в России исходит из-за эффективной адаптации к американским санкциям, укреплению торговых связей с БРИКС, а также к экономическим успехам. Российский лидер также эффективно защищает интересы безопасности, так как Москва побеждает в военном конфликте на Украине. "В целом Путин является одним из самых успешных лидеров в новейшей истории России", - уверен Кузмаров.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933873270.html

https://ria.ru/20240318/putin-1933883946.html

https://ria.ru/20240318/putin-1933863261.html

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владимир путин, брикс, россия, род-айленд, москва, николай петров