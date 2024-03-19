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В Литве отменили концерт Pupo из-за его выступления в Кремле - РИА Новости, 19.03.2024
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Шоубиз
 
20:43 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/pupo-1934337794.html
В Литве отменили концерт Pupo из-за его выступления в Кремле
В Литве отменили концерт Pupo из-за его выступления в Кремле - РИА Новости, 19.03.2024
В Литве отменили концерт Pupo из-за его выступления в Кремле
Участие итальянского поп-певца Pupo (настоящее имя Энцо Гинацци) в концерте в литовском Шяуляе в апреле отменено из-за того, что ранее артист выступил в Кремле, РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T20:43
2024-03-19T20:43
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Участие итальянского поп-певца Pupo (настоящее имя Энцо Гинацци) в концерте в литовском Шяуляе в апреле отменено из-за того, что ранее артист выступил в Кремле, сообщили представители концертной площадки. "Мы только что получили подтверждение от организаторов мероприятий Legacy Inn, что выступавший несколько дней назад в Кремле Энцо Гинацци-Pupo в общем концерте трех групп будет заменен другим исполнителем", - приводит слова представителей концертной площадки Šiaulių arena агентство Sputnik Литва.Концерт с участием австрийской группы Joy и итальянской Gazebo был запланирован на 26 апреля, в настоящее время идут переговоры с другим исполнителем, который выступит на общем концерте вместо Pupo. На сцене Государственного Кремлевского дворца 15 марта состоялся концерт "Большой бенефис Pupo. В кругу друзей" с участием известных российских артистов. Pupo - итальянский певец, прославившийся песней Gelato Al Cioccolato. Выступает на итальянской сцене более 40 лет. В 1985 году прошли его сверхуспешные гастроли в СССР, в ходе которых он дал 40 концертов. С тех пор он неоднократно выступал в России и остается одним из наиболее популярных представителей старой итальянской эстрады. В марте 2022 года в знак солидарности со своими российскими коллегами Pupo по-русски исполнил советскую композицию "Есть только миг". В мае прошлого года он сообщил, что не поехал на музыкальный фестиваль в России из-за полученных угроз.
https://ria.ru/20240214/kontsert-1927234235.html
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в мире, литва, россия
Шоубиз, В мире, Литва, Россия
В Литве отменили концерт Pupo из-за его выступления в Кремле

В Литве отменили концерт итальянского певца Pupo из-за его выступления в Кремле

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИтальянский певец Pupo
Итальянский певец Pupo - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Итальянский певец Pupo. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Участие итальянского поп-певца Pupo (настоящее имя Энцо Гинацци) в концерте в литовском Шяуляе в апреле отменено из-за того, что ранее артист выступил в Кремле, сообщили представители концертной площадки.
"Мы только что получили подтверждение от организаторов мероприятий Legacy Inn, что выступавший несколько дней назад в Кремле Энцо Гинацци-Pupo в общем концерте трех групп будет заменен другим исполнителем", - приводит слова представителей концертной площадки Šiaulių arena агентство Sputnik Литва.
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Концерт с участием австрийской группы Joy и итальянской Gazebo был запланирован на 26 апреля, в настоящее время идут переговоры с другим исполнителем, который выступит на общем концерте вместо Pupo.
На сцене Государственного Кремлевского дворца 15 марта состоялся концерт "Большой бенефис Pupo. В кругу друзей" с участием известных российских артистов.
Pupo - итальянский певец, прославившийся песней Gelato Al Cioccolato. Выступает на итальянской сцене более 40 лет. В 1985 году прошли его сверхуспешные гастроли в СССР, в ходе которых он дал 40 концертов. С тех пор он неоднократно выступал в России и остается одним из наиболее популярных представителей старой итальянской эстрады. В марте 2022 года в знак солидарности со своими российскими коллегами Pupo по-русски исполнил советскую композицию "Есть только миг". В мае прошлого года он сообщил, что не поехал на музыкальный фестиваль в России из-за полученных угроз.
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