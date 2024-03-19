https://ria.ru/20240319/protivniki-1934356476.html

Противники России добились обратных ожидаемым результатов, заявил Путин

Противники России добились обратных ожидаемым результатов, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2024

Противники России добились обратных ожидаемым результатов, заявил Путин

Противники России достигают целей, но не тех, которые они перед собой ставили, заявил Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-19T23:35

2024-03-19T23:35

2024-03-20T03:50

россия

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Противники России достигают целей, но не тех, которые они перед собой ставили, заявил Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы."То, что наш противник делает, полагая добиться результата, он добивается результата, но прямо обратного ожидаемому, вот и все. Они не понимают, с кем имеют дело, с Россией", — подчеркнул президент.Он добавил, что Россия — это сообщество людей, которое преследует общие цели, невзирая на этническую принадлежность и религиозные особенности. По словам Путина, в стране есть общая культура — это то, что нас всех объединяет.Глава государства также призвал лидеров фракций к совместным усилиям ради интересов страны. Он подчеркнул, что необходимо по максимуму отработать, обновляя подходы к решению задач."Это очень важно. Может что-то не получиться. Но когда люди наши видят, что все уровни власти работают честно, напряженно, стараются изо всех сил решить задачи и проблемы людей, многое простят, на многое посмотрят так благородно", — отметил президент.Путин добавил, что все основные цели развития страны будут достигнуты при эффективной совместной работе. По его словам, в жизни россиян еще "много всякой дури и несправедливости", поэтому сейчас почивать на лаврах нельзя. Президент подчеркнул, что до сих пор России удавалось в сложных условиях внешнего давления добиваться результата и есть все основания полагать, что это получится и в дальнейшем. И тогда, без сомнения, все основные задачи и цели будут достигнуты, резюмировал глава государства.

https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html

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LIVE: Встреча Путина с главами фракций Госдумы LIVE: Встреча Путина с главами фракций Госдумы 2024-03-19T23:35 true PT69M09S

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россия, владимир путин, госдума рф