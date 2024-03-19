https://ria.ru/20240319/prizyv-1934190902.html
В Госдуме заверили, что весенний призыв пройдет по плану
В Госдуме заверили, что весенний призыв пройдет по плану - РИА Новости, 19.03.2024
В Госдуме заверили, что весенний призыв пройдет по плану
Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что призыв пройдет по плану, а количество призывников - это константа, депутат добавил, что в зону... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:46
2024-03-19T11:46
2024-03-19T12:08
госдума рф
россия
андрей картаполов
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905115900_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d04628a56e7936d1ee69f604b865561c.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что призыв пройдет по плану, а количество призывников - это константа, депутат добавил, что в зону спецоперации их не отправят."Призыв пройдет по плану... абсолютно ничем не будут отличаться (количество и параметры призыва), которые были. Это константа, у нас количество призывных установлено", - сказал он журналистам."Естественно", - добавил депутат в ответ на вопрос журналиста о том, не будут ли отправлять в зону спецоперации призывников.Весенний призыв в России по традиции начинается с 1 апреля, а заканчивается 15 июля.
https://ria.ru/20230817/pripisnoe_svidetelstvo-1890550998.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905115900_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_de542984f665b61c38b5d6dc0b03cfd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, андрей картаполов, безопасность, вооруженные силы рф
Госдума РФ, Россия, Андрей Картаполов, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Госдуме заверили, что весенний призыв пройдет по плану
Депутат Картаполов назвал число призывников весной константой
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что призыв пройдет по плану, а количество призывников - это константа, депутат добавил, что в зону спецоперации их не отправят.
"Призыв пройдет по плану... абсолютно ничем не будут отличаться (количество и параметры призыва), которые были. Это константа, у нас количество призывных установлено", - сказал он журналистам.
"Естественно", - добавил депутат в ответ на вопрос журналиста о том, не будут ли отправлять в зону спецоперации призывников.
Весенний призыв в России
по традиции начинается с 1 апреля, а заканчивается 15 июля.
Приписное свидетельство: как оформить и что делать, если потерял