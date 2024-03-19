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В Госдуме заверили, что весенний призыв пройдет по плану - РИА Новости, 19.03.2024
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11:46 19.03.2024 (обновлено: 12:08 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/prizyv-1934190902.html
В Госдуме заверили, что весенний призыв пройдет по плану
В Госдуме заверили, что весенний призыв пройдет по плану - РИА Новости, 19.03.2024
В Госдуме заверили, что весенний призыв пройдет по плану
Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что призыв пройдет по плану, а количество призывников - это константа, депутат добавил, что в зону... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:46
2024-03-19T12:08
госдума рф
россия
андрей картаполов
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что призыв пройдет по плану, а количество призывников - это константа, депутат добавил, что в зону спецоперации их не отправят."Призыв пройдет по плану... абсолютно ничем не будут отличаться (количество и параметры призыва), которые были. Это константа, у нас количество призывных установлено", - сказал он журналистам."Естественно", - добавил депутат в ответ на вопрос журналиста о том, не будут ли отправлять в зону спецоперации призывников.Весенний призыв в России по традиции начинается с 1 апреля, а заканчивается 15 июля.
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госдума рф, россия, андрей картаполов, безопасность, вооруженные силы рф
Госдума РФ, Россия, Андрей Картаполов, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Госдуме заверили, что весенний призыв пройдет по плану

Депутат Картаполов назвал число призывников весной константой

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что призыв пройдет по плану, а количество призывников - это константа, депутат добавил, что в зону спецоперации их не отправят.
"Призыв пройдет по плану... абсолютно ничем не будут отличаться (количество и параметры призыва), которые были. Это константа, у нас количество призывных установлено", - сказал он журналистам.
"Естественно", - добавил депутат в ответ на вопрос журналиста о том, не будут ли отправлять в зону спецоперации призывников.
Весенний призыв в России по традиции начинается с 1 апреля, а заканчивается 15 июля.
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Госдума РФРоссияАндрей КартаполовБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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