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В Госдуме заверили, что весенний призыв пройдет по плану

В Госдуме заверили, что весенний призыв пройдет по плану - РИА Новости, 19.03.2024

В Госдуме заверили, что весенний призыв пройдет по плану

Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что призыв пройдет по плану, а количество призывников - это константа, депутат добавил, что в зону... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:46

2024-03-19T11:46

2024-03-19T12:08

госдума рф

россия

андрей картаполов

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что призыв пройдет по плану, а количество призывников - это константа, депутат добавил, что в зону спецоперации их не отправят."Призыв пройдет по плану... абсолютно ничем не будут отличаться (количество и параметры призыва), которые были. Это константа, у нас количество призывных установлено", - сказал он журналистам."Естественно", - добавил депутат в ответ на вопрос журналиста о том, не будут ли отправлять в зону спецоперации призывников.Весенний призыв в России по традиции начинается с 1 апреля, а заканчивается 15 июля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, россия, андрей картаполов, безопасность, вооруженные силы рф