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Пригожин объяснил слова о включении песен Николаева в школьную программу - РИА Новости, 19.03.2024
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Шоубиз
 
14:44 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/prigozhin-1934243520.html
Пригожин объяснил слова о включении песен Николаева в школьную программу
Пригожин объяснил слова о включении песен Николаева в школьную программу - РИА Новости, 19.03.2024
Пригожин объяснил слова о включении песен Николаева в школьную программу
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что его слова о включении песен Игоря Николаева в школьную программу исказили. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:44
2024-03-19T14:44
шоубиз
иосиф пригожин
любэ
игорь николаев
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что его слова о включении песен Игоря Николаева в школьную программу исказили. "Когда у меня спросили: "Что вы думаете по поводу того, чтобы включить Газманова и Шамана в школьную программу?", я сказал: "Тогда не забудьте Игоря Николаева тоже". Понимаете, все передергивают... У него потрясающие мелодичные песни про любовь, он один из потрясающих авторов", - сказал Пригожин в беседе с РИА Новости. Он также предложил проверить, внесены ли в список для школьной программы песни Александры Пахмутовой и Максима Фадеева. "Помимо Игоря Николаева, надо проверить есть ли (в этом списке - ред.) Александра Николаевна Пахмутова. Много композиторов, которые могли бы войти, например, Максим Фадеев. Почему нет? У нас много есть композиторов, чьи произведения могут войти в школьную программу, они же музыканты", - добавил Пригожин. Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал РИА Новости, что Минпросвещения поддержало инициативу о включении в школьную программу уроков музыки современных патриотических исполнителей. Депутат Алексей Говырин, в свою очередь, заявил, что в школьной программе уже есть возможность изучения песен певца Ярослава Дронова (Shaman), Олега Газманова, группы "Любэ" и других российских исполнителей, нововведений не требуется.
https://ria.ru/20240319/lyube-1934215696.html
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иосиф пригожин, любэ, игорь николаев, россия
Шоубиз, Иосиф Пригожин, Любэ, Игорь Николаев, Россия
Пригожин объяснил слова о включении песен Николаева в школьную программу

Пригожин: слова о включении песен Николаева в школьную программу исказили

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Иосиф Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что его слова о включении песен Игоря Николаева в школьную программу исказили.
"Когда у меня спросили: "Что вы думаете по поводу того, чтобы включить Газманова и Шамана в школьную программу?", я сказал: "Тогда не забудьте Игоря Николаева тоже". Понимаете, все передергивают... У него потрясающие мелодичные песни про любовь, он один из потрясающих авторов", - сказал Пригожин в беседе с РИА Новости.
Лидер и солист музыкальной группы Любэ Николай Расторгуев выступает на праздничном концерте ко Дню России в Минске - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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Он также предложил проверить, внесены ли в список для школьной программы песни Александры Пахмутовой и Максима Фадеева. "Помимо Игоря Николаева, надо проверить есть ли (в этом списке - ред.) Александра Николаевна Пахмутова. Много композиторов, которые могли бы войти, например, Максим Фадеев. Почему нет? У нас много есть композиторов, чьи произведения могут войти в школьную программу, они же музыканты", - добавил Пригожин.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал РИА Новости, что Минпросвещения поддержало инициативу о включении в школьную программу уроков музыки современных патриотических исполнителей. Депутат Алексей Говырин, в свою очередь, заявил, что в школьной программе уже есть возможность изучения песен певца Ярослава Дронова (Shaman), Олега Газманова, группы "Любэ" и других российских исполнителей, нововведений не требуется.
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ШоубизИосиф ПригожинЛюбэИгорь НиколаевРоссия
 
 
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