Пригожин объяснил слова о включении песен Николаева в школьную программу
Пригожин: слова о включении песен Николаева в школьную программу исказили
Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что его слова о включении песен Игоря Николаева в школьную программу исказили.
"Когда у меня спросили: "Что вы думаете по поводу того, чтобы включить Газманова и Шамана в школьную программу?", я сказал: "Тогда не забудьте Игоря Николаева тоже". Понимаете, все передергивают... У него потрясающие мелодичные песни про любовь, он один из потрясающих авторов", - сказал Пригожин в беседе с РИА Новости.
Он также предложил проверить, внесены ли в список для школьной программы песни Александры Пахмутовой и Максима Фадеева. "Помимо Игоря Николаева, надо проверить есть ли (в этом списке - ред.) Александра Николаевна Пахмутова. Много композиторов, которые могли бы войти, например, Максим Фадеев. Почему нет? У нас много есть композиторов, чьи произведения могут войти в школьную программу, они же музыканты", - добавил Пригожин.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал РИА Новости, что Минпросвещения поддержало инициативу о включении в школьную программу уроков музыки современных патриотических исполнителей. Депутат Алексей Говырин, в свою очередь, заявил, что в школьной программе уже есть возможность изучения песен певца Ярослава Дронова (Shaman), Олега Газманова, группы "Любэ" и других российских исполнителей, нововведений не требуется.