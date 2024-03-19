https://ria.ru/20240319/prigozhin-1934243520.html

Пригожин объяснил слова о включении песен Николаева в школьную программу

Пригожин объяснил слова о включении песен Николаева в школьную программу - РИА Новости, 19.03.2024

Пригожин объяснил слова о включении песен Николаева в школьную программу

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что его слова о включении песен Игоря Николаева в школьную программу исказили. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:44

2024-03-19T14:44

2024-03-19T14:44

шоубиз

иосиф пригожин

любэ

игорь николаев

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что его слова о включении песен Игоря Николаева в школьную программу исказили. "Когда у меня спросили: "Что вы думаете по поводу того, чтобы включить Газманова и Шамана в школьную программу?", я сказал: "Тогда не забудьте Игоря Николаева тоже". Понимаете, все передергивают... У него потрясающие мелодичные песни про любовь, он один из потрясающих авторов", - сказал Пригожин в беседе с РИА Новости. Он также предложил проверить, внесены ли в список для школьной программы песни Александры Пахмутовой и Максима Фадеева. "Помимо Игоря Николаева, надо проверить есть ли (в этом списке - ред.) Александра Николаевна Пахмутова. Много композиторов, которые могли бы войти, например, Максим Фадеев. Почему нет? У нас много есть композиторов, чьи произведения могут войти в школьную программу, они же музыканты", - добавил Пригожин. Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал РИА Новости, что Минпросвещения поддержало инициативу о включении в школьную программу уроков музыки современных патриотических исполнителей. Депутат Алексей Говырин, в свою очередь, заявил, что в школьной программе уже есть возможность изучения песен певца Ярослава Дронова (Shaman), Олега Газманова, группы "Любэ" и других российских исполнителей, нововведений не требуется.

https://ria.ru/20240319/lyube-1934215696.html

https://ria.ru/20240308/shaman-1931952538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иосиф пригожин, любэ, игорь николаев, россия