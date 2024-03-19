https://ria.ru/20240319/predateli-1934239462.html

Россия не простит нынешних предателей, заявил Путин

Россия не простит нынешних предателей, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024

Россия не простит нынешних предателей, заявил Путин

Предателей нужно выявлять поименно, в России помнят, что творили власовцы на советской земле, не простят и нынешних предателей, заявил президент России Владимир РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:26

2024-03-19T14:26

2024-03-19T16:05

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ссср

чехословакия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Предателей нужно выявлять поименно, в России помнят, что творили власовцы на советской земле, не простят и нынешних предателей, заявил президент России Владимир Путин."Я хочу обратить внимание. Когда я сказал про этих предателей… Так как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. Прошу внимание достаточное уделить этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле, и этих никогда не простим", - сказал Путин на заседании.Во вторник Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ, комментируя диверсии запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус", заявил, что предатели в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне нацистов, и сейчас есть такие же люди, которые воюют на стороне неонацистов.В России слово "власовец" стало синонимом военного преступника, сознательно сдавшегося врагу и в дальнейшем действовавшего в рядах противника против своего отечества.Находясь под опекой гитлеровцев, советский генерал Андрей Власов возглавил так называемый Комитет освобождения народов России (КОНР) и командовал его вооруженными силами - Русской освободительной армией. РОА комплектовалась личным составом частей ранее существовавших Русской национально-освободительной армии (РННА) и Русской освободительной народной армии (РОНА), а также членами "восточных батальонов", до этого действовавших на оккупированных гитлеровцами территориях СССР.Власов активно разыскивался органами госбезопасности СССР. 12 мая 1945 года Власова на территории Чехословакии арестовала советская военная контрразведка СМЕРШ. Власов вместе с несколькими своими подельниками были осуждены Военной коллегией Верховного суда СССР, и 1 августа 1946 года повешены в Москве в Бутырской тюрьме.Советские чекисты начали систематический розыск предателей еще в декабре 1941 года, по мере освобождения от оккупантов первых территорий СССР. 16 декабря 1941 года была издана директива НКВД СССР, в которой городским и районным отделам НКВД на освобожденных территориях ставилась конкретная задача — выявить и арестовать пособников гитлеровцев, которые способствовали в зверствах.Система розыска действовала не только на бывших оккупированных территориях, но и на остальной части страны, поскольку военные преступники старались укрыться от возмездия в самой глубинке, подальше от мест преступления. Они расползались по всему Советскому Союзу под видом репатриантов, бывших пленных, демобилизованных и раненых бойцов Красной армии и т. д. Для облегчения работы своим сотрудникам министерство государственной безопасности СССР составило так называемую "синюю книгу" с подробной информацией о предателях Родины. Официально книга именовалась "Сборник справочных материалов об органах германской разведки, действовавших против СССР в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.".Государственных преступников искали и наказывали, невзирая на давность совершенных ими преступлений. Последним в истории СССР расстрелянным предателем был Григорий Васюра, каратель из 118-го украинского батальона охранной полиции, уничтожившего белорусскую деревню Хатынь в марте 1943 года. В 1986 году Васюра был арестован КГБ. В 1987 году его казнили по приговору военного трибунала Белорусского военного округа.

https://ria.ru/20240318/legitimnost-1934121883.html

https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html

https://ria.ru/20240319/deystviya-1934243885.html

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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ссср, чехословакия