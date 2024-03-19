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Во Франции признали катастрофические потери на Украине, заявил Нарышкин
Во Франции признали катастрофические потери на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.03.2024
Во Франции признали катастрофические потери на Украине, заявил Нарышкин
Таких военных потерь, как сейчас на Украине, Париж не знал с времен войны в Алжире (1954-1962), и во французской армии заметно обеспокоены этим трендом,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:12
2024-03-19T17:12
2024-03-19T17:26
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Таких военных потерь, как сейчас на Украине, Париж не знал с времен войны в Алжире (1954-1962), и во французской армии заметно обеспокоены этим трендом, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина."По поступающей в СВР России информации..., во французской армии заметно обеспокоены возросшим числом французов, погибших на украинском ТВД [театре военных действий]", - говорится в сообщении.Отмечается, что "только в результате уничтожения ВС РФ пункта временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января погибли "десятки граждан Франции", а с тех пор "такие удары стали нормой в украинском конфликте"."Как неофициально признают во французском Министерстве вооруженных сил, подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине XX века", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20240319/reshenie-1934293007.html
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в мире, франция, украина, париж, россия, сергей нарышкин, алжир (провинция), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Франция, Украина, Париж, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Нарышкин, Алжир (провинция), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Во Франции признали катастрофические потери на Украине, заявил Нарышкин
Нарышкин: во Франции признали катастрофические военные потери на Украине