https://ria.ru/20240319/poteri-1934288337.html

Во Франции признали катастрофические потери на Украине, заявил Нарышкин

Во Франции признали катастрофические потери на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.03.2024

Во Франции признали катастрофические потери на Украине, заявил Нарышкин

Таких военных потерь, как сейчас на Украине, Париж не знал с времен войны в Алжире (1954-1962), и во французской армии заметно обеспокоены этим трендом,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:12

2024-03-19T17:12

2024-03-19T17:26

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специальная военная операция на украине

россия

сергей нарышкин

алжир (провинция)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Таких военных потерь, как сейчас на Украине, Париж не знал с времен войны в Алжире (1954-1962), и во французской армии заметно обеспокоены этим трендом, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина."По поступающей в СВР России информации..., во французской армии заметно обеспокоены возросшим числом французов, погибших на украинском ТВД [театре военных действий]", - говорится в сообщении.Отмечается, что "только в результате уничтожения ВС РФ пункта временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января погибли "десятки граждан Франции", а с тех пор "такие удары стали нормой в украинском конфликте"."Как неофициально признают во французском Министерстве вооруженных сил, подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине XX века", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20240319/reshenie-1934293007.html

https://ria.ru/20240319/ukraina-1934288130.html

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париж

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в мире, франция, украина, париж, россия, сергей нарышкин, алжир (провинция), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)