https://ria.ru/20240319/pomosch-1934246242.html

Министр обороны ФРГ объявил о новом пакете военной помощи Украине

Министр обороны ФРГ объявил о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 19.03.2024

Министр обороны ФРГ объявил о новом пакете военной помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил во вторник о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:50

2024-03-19T14:50

2024-03-19T15:11

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус объявил во вторник о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро.Сегодня на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит встреча контактной группы по поддержке Украины."Мы подготовили очередной пакет помощи к этой встрече в Рамштайне на сумму в примерно полмиллиарда евро", - сказал Писториус.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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