https://ria.ru/20240319/polsha-1934353458.html

Польские фермеры начали переговоры с властями перед крупным протестом

Польские фермеры начали переговоры с властями перед крупным протестом - РИА Новости, 19.03.2024

Польские фермеры начали переговоры с властями перед крупным протестом

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский и протестующие фермеры сели за стол переговоров в преддверии объявленной на среду... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T22:53

2024-03-19T22:53

2024-03-19T22:53

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ВАРШАВА, 19 мар - РИА Новости. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский и протестующие фермеры сели за стол переговоров в преддверии объявленной на среду общепольской акции протеста, сообщает агентство IAR. "Есть шанс на предварительное соглашение между протестующими фермерами и правительством. В Ясенке на европейском сельскохозяйственном форуме после трех часов бурных и открытых дебатов с участием министра сельского хозяйства и развития села Чеслава Секерского и представителей протестующих фермеров стороны отправились на встречу за закрытыми дверями", - говорится в сообщении. Уточняется, что за закрытыми дверями "будут обсуждаться детали предварительного соглашения". С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Планируется, что в среду по всей Польше пройдут крупные акции протеста фермеров. Организаторы обещают "парализовать страну".

https://ria.ru/20240319/finlyandiya-1934253044.html

https://ria.ru/20240318/polsha-1934022382.html

польша

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