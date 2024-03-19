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Польские фермеры начали переговоры с властями перед крупным протестом - РИА Новости, 19.03.2024
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22:53 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/polsha-1934353458.html
Польские фермеры начали переговоры с властями перед крупным протестом
Польские фермеры начали переговоры с властями перед крупным протестом - РИА Новости, 19.03.2024
Польские фермеры начали переговоры с властями перед крупным протестом
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский и протестующие фермеры сели за стол переговоров в преддверии объявленной на среду... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:53
2024-03-19T22:53
в мире
польша
украина
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ВАРШАВА, 19 мар - РИА Новости. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский и протестующие фермеры сели за стол переговоров в преддверии объявленной на среду общепольской акции протеста, сообщает агентство IAR. "Есть шанс на предварительное соглашение между протестующими фермерами и правительством. В Ясенке на европейском сельскохозяйственном форуме после трех часов бурных и открытых дебатов с участием министра сельского хозяйства и развития села Чеслава Секерского и представителей протестующих фермеров стороны отправились на встречу за закрытыми дверями", - говорится в сообщении. Уточняется, что за закрытыми дверями "будут обсуждаться детали предварительного соглашения". С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Планируется, что в среду по всей Польше пройдут крупные акции протеста фермеров. Организаторы обещают "парализовать страну".
https://ria.ru/20240319/finlyandiya-1934253044.html
https://ria.ru/20240318/polsha-1934022382.html
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
Польские фермеры начали переговоры с властями перед крупным протестом

Польские фермеры начали переговоры с властями в преддверии крупного протеста

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста
Польские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 мар - РИА Новости. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский и протестующие фермеры сели за стол переговоров в преддверии объявленной на среду общепольской акции протеста, сообщает агентство IAR.
"Есть шанс на предварительное соглашение между протестующими фермерами и правительством. В Ясенке на европейском сельскохозяйственном форуме после трех часов бурных и открытых дебатов с участием министра сельского хозяйства и развития села Чеслава Секерского и представителей протестующих фермеров стороны отправились на встречу за закрытыми дверями", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что за закрытыми дверями "будут обсуждаться детали предварительного соглашения".
С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Планируется, что в среду по всей Польше пройдут крупные акции протеста фермеров. Организаторы обещают "парализовать страну".
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