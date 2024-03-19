https://ria.ru/20240319/polsha-1934302025.html
Власти Польши оштрафуют фирмы, ввозившие техзерно с Украины
Власти Польши оштрафуют фирмы, ввозившие техзерно с Украины - РИА Новости, 19.03.2024
Власти Польши оштрафуют фирмы, ввозившие техзерно с Украины
Власти Польши в ближайшее время наложат многомиллионный штраф на первую фирму, которая ввозила в страну с Украины техническое зерно под видом пищевого, сообщил... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:42
2024-03-19T17:42
2024-03-19T17:50
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ВАРШАВА, 19 мар – РИА Новости. Власти Польши в ближайшее время наложат многомиллионный штраф на первую фирму, которая ввозила в страну с Украины техническое зерно под видом пищевого, сообщил телеканалу TVP Info заместитель министра сельского хозяйства республики Стефан Краевский. "На днях мы наложим первый штраф на фирму, которая во времена власти партии "Право и справедливость" закупила техническое зерно, а затем пыталась ввести его в оборот", - сказал он. По словам замминистра, "штраф будет насчитывать миллионы злотых". "Большое наказание для предприятия, которое нарушило закон", - добавил он, подчеркнув, что у правительства много фирм в списке нарушителей. Ранее более 200 польских фирм подверглись обыскам по подозрению во ввозе с Украины технического зерна под видом пищевого. По официальным данным польской стороны, за 2022 год в республику ввезены с Украины около 2 миллионов тонн зерна. В настоящее время запрещен ввоз в Польшу украинского зерна, оно может следовать через территорию страны только транзитом. Однако еще год назад в Польшу поступало зерно с Украины в огромных количествах, так как было дешевле местного. Против ввоза украинского зерна резко выступают польские фермеры, регулярно устраивая по этому поводу акции протеста, блокируя подъездные пути к пограничным переходам с Украиной.
https://ria.ru/20240318/polsha-1934022382.html
https://ria.ru/20240225/zerno-1929409230.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, право и справедливость, в мире
Украина, Польша, Право и справедливость, В мире
Власти Польши оштрафуют фирмы, ввозившие техзерно с Украины
Власти Польши наложат крупный штраф на фирмы, ввозившие техзерно с Украины
ВАРШАВА, 19 мар – РИА Новости.
Власти Польши в ближайшее время наложат многомиллионный штраф на первую фирму, которая ввозила в страну с Украины техническое зерно под видом пищевого, сообщил телеканалу TVP Info
заместитель министра сельского хозяйства республики Стефан Краевский.
"На днях мы наложим первый штраф на фирму, которая во времена власти партии "Право и справедливость
" закупила техническое зерно, а затем пыталась ввести его в оборот", - сказал он.
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По словам замминистра, "штраф будет насчитывать миллионы злотых". "Большое наказание для предприятия, которое нарушило закон", - добавил он, подчеркнув, что у правительства много фирм в списке нарушителей.
Ранее более 200 польских фирм подверглись обыскам по подозрению во ввозе с Украины технического зерна под видом пищевого. По официальным данным польской стороны, за 2022 год в республику ввезены с Украины около 2 миллионов тонн зерна.
В настоящее время запрещен ввоз в Польшу украинского зерна, оно может следовать через территорию страны только транзитом. Однако еще год назад в Польшу поступало зерно с Украины в огромных количествах, так как было дешевле местного.
Против ввоза украинского зерна резко выступают польские фермеры, регулярно устраивая по этому поводу акции протеста, блокируя подъездные пути к пограничным переходам с Украиной.
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