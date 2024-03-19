Рейтинг@Mail.ru
Власти Польши оштрафуют фирмы, ввозившие техзерно с Украины - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 19.03.2024 (обновлено: 17:50 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/polsha-1934302025.html
Власти Польши оштрафуют фирмы, ввозившие техзерно с Украины
Власти Польши оштрафуют фирмы, ввозившие техзерно с Украины - РИА Новости, 19.03.2024
Власти Польши оштрафуют фирмы, ввозившие техзерно с Украины
Власти Польши в ближайшее время наложат многомиллионный штраф на первую фирму, которая ввозила в страну с Украины техническое зерно под видом пищевого, сообщил... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:42
2024-03-19T17:50
украина
польша
право и справедливость
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928454247_0:599:1444:1411_1920x0_80_0_0_ba20eec1b02f6555bb33bc7f73d25c60.jpg
ВАРШАВА, 19 мар – РИА Новости. Власти Польши в ближайшее время наложат многомиллионный штраф на первую фирму, которая ввозила в страну с Украины техническое зерно под видом пищевого, сообщил телеканалу TVP Info заместитель министра сельского хозяйства республики Стефан Краевский. "На днях мы наложим первый штраф на фирму, которая во времена власти партии "Право и справедливость" закупила техническое зерно, а затем пыталась ввести его в оборот", - сказал он. По словам замминистра, "штраф будет насчитывать миллионы злотых". "Большое наказание для предприятия, которое нарушило закон", - добавил он, подчеркнув, что у правительства много фирм в списке нарушителей. Ранее более 200 польских фирм подверглись обыскам по подозрению во ввозе с Украины технического зерна под видом пищевого. По официальным данным польской стороны, за 2022 год в республику ввезены с Украины около 2 миллионов тонн зерна. В настоящее время запрещен ввоз в Польшу украинского зерна, оно может следовать через территорию страны только транзитом. Однако еще год назад в Польшу поступало зерно с Украины в огромных количествах, так как было дешевле местного. Против ввоза украинского зерна резко выступают польские фермеры, регулярно устраивая по этому поводу акции протеста, блокируя подъездные пути к пограничным переходам с Украиной.
https://ria.ru/20240318/polsha-1934022382.html
https://ria.ru/20240225/zerno-1929409230.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928454247_0:464:1444:1546_1920x0_80_0_0_d2771e6f2329e72f7d8ffb5de3865915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, право и справедливость, в мире
Украина, Польша, Право и справедливость, В мире
Власти Польши оштрафуют фирмы, ввозившие техзерно с Украины

Власти Польши наложат крупный штраф на фирмы, ввозившие техзерно с Украины

© Стоп-кадр видео очевидцаПротестующие фермеры в Польше высыпали на ж/д пути у границы с Украиной 2 вагона кукурузы
Протестующие фермеры в Польше высыпали на ж/д пути у границы с Украиной 2 вагона кукурузы
© Стоп-кадр видео очевидца
Протестующие фермеры в Польше высыпали на ж/д пути у границы с Украиной 2 вагона кукурузы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 мар – РИА Новости. Власти Польши в ближайшее время наложат многомиллионный штраф на первую фирму, которая ввозила в страну с Украины техническое зерно под видом пищевого, сообщил телеканалу TVP Info заместитель министра сельского хозяйства республики Стефан Краевский.
"На днях мы наложим первый штраф на фирму, которая во времена власти партии "Право и справедливость" закупила техническое зерно, а затем пыталась ввести его в оборот", - сказал он.
Акция протеста польских фермеров - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Протестующие в Польше фермеры организуют блокады в 270 пунктах
Вчера, 14:54
По словам замминистра, "штраф будет насчитывать миллионы злотых". "Большое наказание для предприятия, которое нарушило закон", - добавил он, подчеркнув, что у правительства много фирм в списке нарушителей.
Ранее более 200 польских фирм подверглись обыскам по подозрению во ввозе с Украины технического зерна под видом пищевого. По официальным данным польской стороны, за 2022 год в республику ввезены с Украины около 2 миллионов тонн зерна.
В настоящее время запрещен ввоз в Польшу украинского зерна, оно может следовать через территорию страны только транзитом. Однако еще год назад в Польшу поступало зерно с Украины в огромных количествах, так как было дешевле местного.
Против ввоза украинского зерна резко выступают польские фермеры, регулярно устраивая по этому поводу акции протеста, блокируя подъездные пути к пограничным переходам с Украиной.
Зерно из Украины рядом с вагонами грузового состава в селе Котомеж, Польша. 25 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
В Киеве заявили об уничтожении 160 тонн украинского зерна в Польше
25 февраля, 17:51
 
УкраинаПольшаПраво и справедливостьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала