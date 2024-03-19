https://ria.ru/20240319/polsha-1934265887.html

Польский генерал рассказал подробности аварии беспилотника Reaper

Польский генерал рассказал подробности аварии беспилотника Reaper - РИА Новости, 19.03.2024

Польский генерал рассказал подробности аварии беспилотника Reaper

Польский генерал рассказал подробности аварии американского беспилотник MQ9 Reaper на северо-западе республики. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:49

2024-03-19T15:49

2024-03-19T15:49

в мире

польша

румыния

минск

gps

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858023153_0:326:3062:2048_1920x0_80_0_0_fcc921a51ef94a351dafad9d99b9e721.jpg

ВАРШАВА, 19 мар - РИА Новости. Польский генерал рассказал подробности аварии американского беспилотник MQ9 Reaper на северо-западе республики. Ранее сообщалось, что ударно-разведывательный беспилотник MQ9 Reaper, принадлежащий американской армии, потерял связь с базой в районе Мирославца на северо-западе Польши, а затем разбился во время аварийной посадки вне аэродрома. "У нас была, скажу честно, достаточно нервная бессонная ночь – и в командовании, и в 12-й базе беспилотных летательных аппаратов в Мирославце. Во время тренировочного полета американского беспилотного самолета MQ9 Reaper произошла потеря контроля над этим самолетом, что привело к так называемому принудительному приземлению этого самолета в районе аэродрома Мирославец", - рассказал журналистам инспектор военно-воздушных сил Польши генерал дивизии Ирениуш Новак. Он уточнил, что разбившийся Reaper взлетел с военной базы в Румынии и должен был приземлиться в Польше. "Самолет выполнял обычную учебную миссию. Он должен был протестировать и выполнить подход и посадку на аэродроме Мирославец в автоматическом режиме. Он выполнял полет с базы в Румынии", - сказал генерал. Он рассказал, что управление беспилотником после потери над ним контроля безуспешно пытались передать польскому пункту управления. "Около 18.00 (20.00 мск) мы получили информацию о потере контроля над самолетом. Экипаж, который контролировал самолет с земли и находился в Румынии, не был в состоянии далее выполнять эти действия. Была предпринята попытка передать контроль другому пункту управления, который находится в Минске Мазовецком. Это не получилось сделать. В связи с вышеизложенным было принято решение о том, что будет предпринята попытка принудительного приземления", - сказал Новак. Он пояснил, что Reaper упал в специально предназначенной для таких случаев территории. "Возле каждого военного аэродрома имеется специальная зона, например, незаселенная, лесистая территория, где можно безопасно, например, сбросить подвесные баки с топливом или боеприпасы в случае необходимости аварийной посадки боевого самолета. Там же можно, например, катапультироваться", - рассказал генерал. "С момента, когда мы поняли, что американский экипаж потерял контроль над самолетом, мы знали, что у нас есть около 4,5 часа на подготовку. Были предприняты все необходимые процедуры, уведомлена полиция, Государственная пожарная охрана, местные органы власти, военная жандармерия. Территория вероятного приземления была оцеплена, было известно, что там нет людей", – добавил он. Новак уточнил, что самолет был найден через девять минут после падения. По его словам, так как машина принадлежит армии США, то и расследование причин аварии будет проводить американская сторона при помощи польских специалистов. При этом генерал считает маловероятной версию о том, что причиной аварии стала потеря сигнала GPS. "На эту тему было много спекуляций в прессе. Могу сказать, что уже на первый взгляд здесь не идет речь о GPS", - сказал он, уточнив, что после потери связи Reaper продолжил полет по заранее запланированному маршруту. "Все версии будут тщательно исследованы", - заверил Новак.

https://ria.ru/20240319/reaper-1934128459.html

https://ria.ru/20230721/bespilotnik-1885439714.html

https://ria.ru/20230307/bespilotnik-1856408316.html

польша

румыния

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, румыния, минск, gps