https://ria.ru/20240319/polsha-1934177334.html

Боевые потери Украины стоит считать в миллионах, заявил польский генерал

Боевые потери Украины стоит считать в миллионах, заявил польский генерал - РИА Новости, 19.03.2024

Боевые потери Украины стоит считать в миллионах, заявил польский генерал

Боевые потери Украины стоит считать в миллионах, заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:11

2024-03-19T11:11

2024-03-19T16:54

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вооруженные силы украины

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ВАРШАВА, 19 мар — РИА Новости. Боевые потери Украины стоит считать в миллионах, заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак в эфире телеканала Polsat. "Им не хватает более десяти миллионов человек. Я считаю, что потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч", — сказал Анджейчак. При этом генерал добавил, что у Украины закончились человеческие ресурсы. "В этой стране нет ресурсов, воевать некому", — сказал генерал. В феврале Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ за два года потеряли убитыми 31 тысячу человек. Позже западные СМИ отметили, что озвученная Зеленским цифра украинских потерь значительно ниже даже прошлогодних американских оценок. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания о потерях ВСУ якобы в 31 тысячу человек, заявила, что то, что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины.

https://ria.ru/20240319/syrskiy-1934158996.html

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, польша, россия, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины