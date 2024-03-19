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Боевые потери Украины стоит считать в миллионах, заявил польский генерал
Боевые потери Украины стоит считать в миллионах, заявил польский генерал - РИА Новости, 19.03.2024
Боевые потери Украины стоит считать в миллионах, заявил польский генерал
Боевые потери Украины стоит считать в миллионах, заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:11
2024-03-19T11:11
2024-03-19T16:54
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ВАРШАВА, 19 мар — РИА Новости. Боевые потери Украины стоит считать в миллионах, заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак в эфире телеканала Polsat. "Им не хватает более десяти миллионов человек. Я считаю, что потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч", — сказал Анджейчак. При этом генерал добавил, что у Украины закончились человеческие ресурсы. "В этой стране нет ресурсов, воевать некому", — сказал генерал. В феврале Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ за два года потеряли убитыми 31 тысячу человек. Позже западные СМИ отметили, что озвученная Зеленским цифра украинских потерь значительно ниже даже прошлогодних американских оценок. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания о потерях ВСУ якобы в 31 тысячу человек, заявила, что то, что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины.
https://ria.ru/20240319/syrskiy-1934158996.html
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РИА Новости
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Боевые потери Украины стоит считать в миллионах, заявил польский генерал
Польский генерал Анджейчак: ВСУ не хватает более десяти миллионов человек