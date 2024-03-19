https://ria.ru/20240319/podlodki-1934131095.html

KMZ освоил всю номенклатуру ремонта дизелей подлодок "Варшавянка"

KMZ освоил всю номенклатуру ремонта дизелей подлодок "Варшавянка" - РИА Новости, 19.03.2024

KMZ освоил всю номенклатуру ремонта дизелей подлодок "Варшавянка"

Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингиссеппский машзавод) приступил в 2024 году к изготовлению практические всей номенклатуры изделий для дизель-электрических... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T01:20

2024-03-19T01:20

2024-03-19T01:20

россия

безопасность

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингиссеппский машзавод) приступил в 2024 году к изготовлению практические всей номенклатуры изделий для дизель-электрических двигателей подводных лодок класса "Варшавянка" проектов 636 и 877, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. В России 19 марта отмечается день моряка-подводника. В настоящее время KMZ является крупнейшим в РФ испытательным центром дизельных двигателей. Дизель-электрические подлодки класса "Варшавянка" являются самым распространенным среди неатомных субмарин в ВМФ РФ. "Кингиссеппский машзавод за минувшие два года освоил значительную часть номенклатуры изделий для ремонта и технического обслуживания дизельных двигателей, устанавливаемых на подводных лодках серии "Варшавянка". Специалисты компании сумели в короткие сроки наладить производство ключевых позиций для восстановления ранее поставленных двигателей в том числе для зарубежных заказчиков. Общая стоимость договоров по ремонту двигателей в этом году превышает 300 миллионов рублей", - заявил Даниленко. Он также сообщил, что сейчас идет строительство испытательного стенда для указанного типа двигателей, которые устанавливаются на подлодки "Варшавянка" . "Суммарная количество испытательных стендов для дизельных двигателей, газотурбинных двигателей, агрегатов и топливной аппаратуры насчитывает более 25 стендов суммарно", - сказал Даниленко. По его словам, в 2023 году холдинг поставил в интересах государственного заказчика комплекс из 14 испытательных стендов для специальной ремонтной базы флота. Ранее командование ВМФ заявляло о том, что строительство "Варшавянок" продолжится, несмотря на то, что подлодки "Варшавянка" (проекты 636 и 877) строятся более 40 лет. Всего было построено более 70 таких субмарин как для российского флота, так и для ВМС других стран. Они имеют очень высокий модернизационный потенциал. Вооруженные сегодня ракетами "Калибр" серии по 6 единиц построены для Черноморского и Тихоокеанского флотов. Рассматривается вопрос строительства серии для Балтийского и Северного флотов.

https://ria.ru/20240319/flot-1934127212.html

https://ria.ru/20240319/zarplata-1934127917.html

https://ria.ru/20230922/podlodka-1897918632.html

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