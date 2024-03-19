https://ria.ru/20240319/pobeda-1934355843.html

Володин назвал результат Путина на выборах победой всех граждан

Володин назвал результат Путина на выборах победой всех граждан - РИА Новости, 19.03.2024

Володин назвал результат Путина на выборах победой всех граждан

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости: Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его победа на президентских выборах РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T23:28

2024-03-19T23:28

2024-03-19T23:35

выборы президента россии — 2024

политика

москва

россия

вячеслав володин

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости: Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его победа на президентских выборах воспринимается как победа всех граждан."Сегодня у нас было первое заседание Государственной думы после прошедших выборов и депутаты все, независимо от фракционной, партийной принадлежности, просили передать слова поздравления. Вообще, восприятие итогов выборов, вашей победы - как победа всех граждан воспринимается", - сказал Володин на встрече Путина с лидерами думских фракций.

https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html

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политика, москва, россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин