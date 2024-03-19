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Володин назвал результат Путина на выборах победой всех граждан - РИА Новости, 19.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
23:28 19.03.2024 (обновлено: 23:35 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/pobeda-1934355843.html
Володин назвал результат Путина на выборах победой всех граждан
Володин назвал результат Путина на выборах победой всех граждан - РИА Новости, 19.03.2024
Володин назвал результат Путина на выборах победой всех граждан
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости: Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его победа на президентских выборах РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T23:28
2024-03-19T23:35
выборы президента россии — 2024
политика
москва
россия
вячеслав володин
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости: Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его победа на президентских выборах воспринимается как победа всех граждан."Сегодня у нас было первое заседание Государственной думы после прошедших выборов и депутаты все, независимо от фракционной, партийной принадлежности, просили передать слова поздравления. Вообще, восприятие итогов выборов, вашей победы - как победа всех граждан воспринимается", - сказал Володин на встрече Путина с лидерами думских фракций.
https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html
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политика, москва, россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Владимир Путин
Володин назвал результат Путина на выборах победой всех граждан

Володин: победа Путина на выборах воспринимается как победа всех граждан

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости: Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его победа на президентских выборах воспринимается как победа всех граждан.
«
"Сегодня у нас было первое заседание Государственной думы после прошедших выборов и депутаты все, независимо от фракционной, партийной принадлежности, просили передать слова поздравления. Вообще, восприятие итогов выборов, вашей победы - как победа всех граждан воспринимается", - сказал Володин на встрече Путина с лидерами думских фракций.
Кандидат в президенты России, действующий президент Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФВладимир Путин
 
 
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