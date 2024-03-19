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Володин назвал результат Путина на выборах победой всех граждан
Володин назвал результат Путина на выборах победой всех граждан - РИА Новости, 19.03.2024
Володин назвал результат Путина на выборах победой всех граждан
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости: Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его победа на президентских выборах РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T23:28
2024-03-19T23:28
2024-03-19T23:35
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости: Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его победа на президентских выборах воспринимается как победа всех граждан."Сегодня у нас было первое заседание Государственной думы после прошедших выборов и депутаты все, независимо от фракционной, партийной принадлежности, просили передать слова поздравления. Вообще, восприятие итогов выборов, вашей победы - как победа всех граждан воспринимается", - сказал Володин на встрече Путина с лидерами думских фракций.
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политика, москва, россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Владимир Путин
Володин назвал результат Путина на выборах победой всех граждан
Володин: победа Путина на выборах воспринимается как победа всех граждан