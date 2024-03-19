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Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны - РИА Новости, 19.03.2024
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22:52 19.03.2024 (обновлено: 23:02 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/plany-1934353168.html
Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны
Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны - РИА Новости, 19.03.2024
Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что хотел бы обсудить планы по развитию страны, озвученные в послании Федеральному РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:52
2024-03-19T23:02
политика
россия
владимир путин
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что хотел бы обсудить планы по развитию страны, озвученные в послании Федеральному собранию. "С вами хотел бы обсудить сегодня то, над чем мы должны работать в самое ближайшее время. В послании президента Федеральному собранию, то есть вам и коллегам из Совета Федерации, как раз практически была изложена предлагаемая программа развития страны", - заявил Путин.
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LIVE: Встреча Путина с главами фракций Госдумы
LIVE: Встреча Путина с главами фракций Госдумы
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политика, россия, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны

Путин предложил лидерам фракций ГД обсудить планы развития страны из послания ФС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что хотел бы обсудить планы по развитию страны, озвученные в послании Федеральному собранию.
"С вами хотел бы обсудить сегодня то, над чем мы должны работать в самое ближайшее время. В послании президента Федеральному собранию, то есть вам и коллегам из Совета Федерации, как раз практически была изложена предлагаемая программа развития страны", - заявил Путин.
 
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