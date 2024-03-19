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Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны
Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны - РИА Новости, 19.03.2024
Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что хотел бы обсудить планы по развитию страны, озвученные в послании Федеральному РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:52
2024-03-19T22:52
2024-03-19T23:02
политика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что хотел бы обсудить планы по развитию страны, озвученные в послании Федеральному собранию. "С вами хотел бы обсудить сегодня то, над чем мы должны работать в самое ближайшее время. В послании президента Федеральному собранию, то есть вам и коллегам из Совета Федерации, как раз практически была изложена предлагаемая программа развития страны", - заявил Путин.
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LIVE: Встреча Путина с главами фракций Госдумы
LIVE: Встреча Путина с главами фракций Госдумы
2024-03-19T22:52
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PT69M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны
Путин предложил лидерам фракций ГД обсудить планы развития страны из послания ФС