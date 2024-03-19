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Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны

Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны - РИА Новости, 19.03.2024

Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что хотел бы обсудить планы по развитию страны, озвученные в послании Федеральному РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T22:52

2024-03-19T22:52

2024-03-19T23:02

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что хотел бы обсудить планы по развитию страны, озвученные в послании Федеральному собранию. "С вами хотел бы обсудить сегодня то, над чем мы должны работать в самое ближайшее время. В послании президента Федеральному собранию, то есть вам и коллегам из Совета Федерации, как раз практически была изложена предлагаемая программа развития страны", - заявил Путин.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Встреча Путина с главами фракций Госдумы LIVE: Встреча Путина с главами фракций Госдумы 2024-03-19T22:52 true PT69M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

политика, россия, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф