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В Новосибирске задержали мужчину, бросившего петарды в банк
В Новосибирске задержали мужчину, бросившего петарды в банк - РИА Новости, 19.03.2024
В Новосибирске задержали мужчину, бросившего петарды в банк
Полицейские в Новосибирске задержали мужчину, бросившего зажженные петарды в отделение банка, сообщили журналистам в ГУМВД по региону. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T20:02
2024-03-19T20:02
2024-03-19T20:02
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 19 мар - РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали мужчину, бросившего зажженные петарды в отделение банка, сообщили журналистам в ГУМВД по региону. Ранее в полиции сообщили, что неизвестный мужчина во вторник, предположительно, из хулиганских побуждений, бросил зажженные петарды в помещение одного из отделений банка. По данным Telegram-канала "Инцидент Новосибирск", взрывы петард произошли в отделении Сбербанка на улице Кошурникова. "При использовании материалов, предоставленных службой безопасности финансового учреждения, сотрудники отдела полиции № 5 "Дзержинский" УМВД России по городу Новосибирску установили гражданина, причастного к совершению противоправного деяния в отделении банка", - говорится в сообщении. Подозреваемый - 46-летний житель Новосибирска - был доставлен в отдел полиции. "В настоящее время устанавливаются мотивы действий мужчины. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение о привлечении гражданина к ответственности", - сообщили в полиции. По данным Telegram-канала Baza, мужчина совершил этот поступок, так как поверил обманувшим и заставившим его взять кредиты в нескольких банках мошенникам и думал, что помогает силовикам выманить мошенников из подвала банка.
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происшествия, новосибирск, сбербанк россии, россия
Происшествия, Новосибирск, Сбербанк России, Россия
В Новосибирске задержали мужчину, бросившего петарды в банк
В Новосибирске задержали мужчину, бросившего зажженные петарды в отделение банка