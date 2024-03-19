https://ria.ru/20240319/petardy-1934332680.html

В Новосибирске задержали мужчину, бросившего петарды в банк

В Новосибирске задержали мужчину, бросившего петарды в банк - РИА Новости, 19.03.2024

В Новосибирске задержали мужчину, бросившего петарды в банк

Полицейские в Новосибирске задержали мужчину, бросившего зажженные петарды в отделение банка, сообщили журналистам в ГУМВД по региону. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T20:02

2024-03-19T20:02

2024-03-19T20:02

происшествия

новосибирск

сбербанк россии

россия

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НОВОСИБИРСК, 19 мар - РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали мужчину, бросившего зажженные петарды в отделение банка, сообщили журналистам в ГУМВД по региону. Ранее в полиции сообщили, что неизвестный мужчина во вторник, предположительно, из хулиганских побуждений, бросил зажженные петарды в помещение одного из отделений банка. По данным Telegram-канала "Инцидент Новосибирск", взрывы петард произошли в отделении Сбербанка на улице Кошурникова. "При использовании материалов, предоставленных службой безопасности финансового учреждения, сотрудники отдела полиции № 5 "Дзержинский" УМВД России по городу Новосибирску установили гражданина, причастного к совершению противоправного деяния в отделении банка", - говорится в сообщении. Подозреваемый - 46-летний житель Новосибирска - был доставлен в отдел полиции. "В настоящее время устанавливаются мотивы действий мужчины. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение о привлечении гражданина к ответственности", - сообщили в полиции. По данным Telegram-канала Baza, мужчина совершил этот поступок, так как поверил обманувшим и заставившим его взять кредиты в нескольких банках мошенникам и думал, что помогает силовикам выманить мошенников из подвала банка.

https://ria.ru/20240318/sostoyane-1934012995.html

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