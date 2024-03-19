Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске задержали мужчину, бросившего петарды в банк - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/petardy-1934332680.html
В Новосибирске задержали мужчину, бросившего петарды в банк
В Новосибирске задержали мужчину, бросившего петарды в банк - РИА Новости, 19.03.2024
В Новосибирске задержали мужчину, бросившего петарды в банк
Полицейские в Новосибирске задержали мужчину, бросившего зажженные петарды в отделение банка, сообщили журналистам в ГУМВД по региону. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T20:02
2024-03-19T20:02
происшествия
новосибирск
сбербанк россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0f51ed5f797e2b47b628c7a11f181905.jpg
НОВОСИБИРСК, 19 мар - РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали мужчину, бросившего зажженные петарды в отделение банка, сообщили журналистам в ГУМВД по региону. Ранее в полиции сообщили, что неизвестный мужчина во вторник, предположительно, из хулиганских побуждений, бросил зажженные петарды в помещение одного из отделений банка. По данным Telegram-канала "Инцидент Новосибирск", взрывы петард произошли в отделении Сбербанка на улице Кошурникова. "При использовании материалов, предоставленных службой безопасности финансового учреждения, сотрудники отдела полиции № 5 "Дзержинский" УМВД России по городу Новосибирску установили гражданина, причастного к совершению противоправного деяния в отделении банка", - говорится в сообщении. Подозреваемый - 46-летний житель Новосибирска - был доставлен в отдел полиции. "В настоящее время устанавливаются мотивы действий мужчины. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение о привлечении гражданина к ответственности", - сообщили в полиции. По данным Telegram-канала Baza, мужчина совершил этот поступок, так как поверил обманувшим и заставившим его взять кредиты в нескольких банках мошенникам и думал, что помогает силовикам выманить мошенников из подвала банка.
https://ria.ru/20240318/sostoyane-1934012995.html
https://ria.ru/20240316/dnr-1933516786.html
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1114c6cbf8e6d13e1d4b9f9b194ce4b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, сбербанк россии, россия
Происшествия, Новосибирск, Сбербанк России, Россия
В Новосибирске задержали мужчину, бросившего петарды в банк

В Новосибирске задержали мужчину, бросившего зажженные петарды в отделение банка

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 19 мар - РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали мужчину, бросившего зажженные петарды в отделение банка, сообщили журналистам в ГУМВД по региону.
Ранее в полиции сообщили, что неизвестный мужчина во вторник, предположительно, из хулиганских побуждений, бросил зажженные петарды в помещение одного из отделений банка. По данным Telegram-канала "Инцидент Новосибирск", взрывы петард произошли в отделении Сбербанка на улице Кошурникова.
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Стало известно о состоянии женщины, которая подожгла петарду вблизи УИК
Вчера, 14:28
«
"При использовании материалов, предоставленных службой безопасности финансового учреждения, сотрудники отдела полиции № 5 "Дзержинский" УМВД России по городу Новосибирску установили гражданина, причастного к совершению противоправного деяния в отделении банка", - говорится в сообщении.
Подозреваемый - 46-летний житель Новосибирска - был доставлен в отдел полиции. "В настоящее время устанавливаются мотивы действий мужчины. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение о привлечении гражданина к ответственности", - сообщили в полиции.
По данным Telegram-канала Baza, мужчина совершил этот поступок, так как поверил обманувшим и заставившим его взять кредиты в нескольких банках мошенникам и думал, что помогает силовикам выманить мошенников из подвала банка.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В ДНР задержали мужчину, подозреваемого в нападении на участника СВО
16 марта, 16:43
 
ПроисшествияНовосибирскСбербанк РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала