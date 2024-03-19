https://ria.ru/20240319/petardy-1934254565.html

В Новосибирске ищут мужчину, бросившего петарды в отделение банка

В Новосибирске ищут мужчину, бросившего петарды в отделение банка - РИА Новости, 19.03.2024

В Новосибирске ищут мужчину, бросившего петарды в отделение банка

Неизвестный мужчина во вторник, предположительно, из хулиганских побуждений, бросил зажженные петарды в помещение отделения одного из банков в Новосибирске, его РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:13

2024-03-19T15:13

2024-03-19T15:13

происшествия

новосибирск

сбербанк россии

россия

новосибирская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922757566_0:0:3321:1868_1920x0_80_0_0_e51ca6f3c96d22bf75a9f2123bbbbb59.jpg

НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Неизвестный мужчина во вторник, предположительно, из хулиганских побуждений, бросил зажженные петарды в помещение отделения одного из банков в Новосибирске, его ищут, сообщили журналистам в ГУМВД РФ по Новосибирской области. "Сегодня в одно из отделений банка зашел мужчина, который, предположительно, из хулиганских побуждений, бросил в помещение петарды, после чего скрылся. В результате никто из граждан не пострадал. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого", - говорится в сообщении. По данным Telegram-канала "Инцидент Новосибирск", взрывы петард произошли в отделении Сбербанка на улице Кошурникова. Была объявлена пожарная тревога. Очевидец сообщил каналу, что "кто-то решил взорвать салют внутри".

https://ria.ru/20240318/sostoyane-1934012995.html

новосибирск

россия

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, сбербанк россии, россия, новосибирская область