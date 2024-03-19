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В Новосибирске ищут мужчину, бросившего петарды в отделение банка - РИА Новости, 19.03.2024
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15:13 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/petardy-1934254565.html
В Новосибирске ищут мужчину, бросившего петарды в отделение банка
В Новосибирске ищут мужчину, бросившего петарды в отделение банка - РИА Новости, 19.03.2024
В Новосибирске ищут мужчину, бросившего петарды в отделение банка
Неизвестный мужчина во вторник, предположительно, из хулиганских побуждений, бросил зажженные петарды в помещение отделения одного из банков в Новосибирске, его РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:13
2024-03-19T15:13
происшествия
новосибирск
сбербанк россии
россия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Неизвестный мужчина во вторник, предположительно, из хулиганских побуждений, бросил зажженные петарды в помещение отделения одного из банков в Новосибирске, его ищут, сообщили журналистам в ГУМВД РФ по Новосибирской области. "Сегодня в одно из отделений банка зашел мужчина, который, предположительно, из хулиганских побуждений, бросил в помещение петарды, после чего скрылся. В результате никто из граждан не пострадал. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого", - говорится в сообщении. По данным Telegram-канала "Инцидент Новосибирск", взрывы петард произошли в отделении Сбербанка на улице Кошурникова. Была объявлена пожарная тревога. Очевидец сообщил каналу, что "кто-то решил взорвать салют внутри".
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новосибирск
россия
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происшествия, новосибирск, сбербанк россии, россия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Сбербанк России, Россия, Новосибирская область
В Новосибирске ищут мужчину, бросившего петарды в отделение банка

В Новосибирске ищут неизвестного, бросившего зажженные петарды в отделение банка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Неизвестный мужчина во вторник, предположительно, из хулиганских побуждений, бросил зажженные петарды в помещение отделения одного из банков в Новосибирске, его ищут, сообщили журналистам в ГУМВД РФ по Новосибирской области.
«
"Сегодня в одно из отделений банка зашел мужчина, который, предположительно, из хулиганских побуждений, бросил в помещение петарды, после чего скрылся. В результате никто из граждан не пострадал. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого", - говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала "Инцидент Новосибирск", взрывы петард произошли в отделении Сбербанка на улице Кошурникова. Была объявлена пожарная тревога. Очевидец сообщил каналу, что "кто-то решил взорвать салют внутри".
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