https://ria.ru/20240319/peskov-1934210663.html

Песков прокомментировал сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из РФ

Песков прокомментировал сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из РФ - РИА Новости, 19.03.2024

Песков прокомментировал сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из РФ

В Кремле видели сообщения о намерениях Евросоюза ввести тарифы на импорт зерна из РФ и Белоруссии, надо их проанализировать, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:01

2024-03-19T13:01

2024-03-19T13:14

экономика

россия

белоруссия

дмитрий песков

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Кремле видели сообщения о намерениях Евросоюза ввести тарифы на импорт зерна из РФ и Белоруссии, надо их проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видели эти сообщения. Предстоит проанализировать насколько и в какие сроки это будет реализовываться. и будет ли вообще. Потом уже будем, конечно, делать какие-то выводы", - сказал он в ответ на вопрос, известно ли Кремлю о планах ЕС, которые приводит газета Financial Times. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕС намерен взимать пошлину на импорт зерна из РФ и Белоруссии, Еврокомиссия собирается взимать 95 евро за тонну зерна из двух стран. По данным источников газеты, такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. Как отмечается, пошлины в размере 50% также будут введены на семена масличных культур и продукты их переработки.

https://ria.ru/20240227/zerno-1929675790.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, белоруссия, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия