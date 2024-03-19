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Песков прокомментировал сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из РФ - РИА Новости, 19.03.2024
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13:01 19.03.2024 (обновлено: 13:14 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/peskov-1934210663.html
Песков прокомментировал сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из РФ
Песков прокомментировал сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из РФ - РИА Новости, 19.03.2024
Песков прокомментировал сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из РФ
В Кремле видели сообщения о намерениях Евросоюза ввести тарифы на импорт зерна из РФ и Белоруссии, надо их проанализировать, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:01
2024-03-19T13:14
экономика
россия
белоруссия
дмитрий песков
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Кремле видели сообщения о намерениях Евросоюза ввести тарифы на импорт зерна из РФ и Белоруссии, надо их проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видели эти сообщения. Предстоит проанализировать насколько и в какие сроки это будет реализовываться. и будет ли вообще. Потом уже будем, конечно, делать какие-то выводы", - сказал он в ответ на вопрос, известно ли Кремлю о планах ЕС, которые приводит газета Financial Times. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕС намерен взимать пошлину на импорт зерна из РФ и Белоруссии, Еврокомиссия собирается взимать 95 евро за тонну зерна из двух стран. По данным источников газеты, такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. Как отмечается, пошлины в размере 50% также будут введены на семена масличных культур и продукты их переработки.
https://ria.ru/20240227/zerno-1929675790.html
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экономика, россия, белоруссия, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия
Песков прокомментировал сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из РФ

Песков: в Кремле видели сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Кремле видели сообщения о намерениях Евросоюза ввести тарифы на импорт зерна из РФ и Белоруссии, надо их проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видели эти сообщения. Предстоит проанализировать насколько и в какие сроки это будет реализовываться. и будет ли вообще. Потом уже будем, конечно, делать какие-то выводы", - сказал он в ответ на вопрос, известно ли Кремлю о планах ЕС, которые приводит газета Financial Times.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕС намерен взимать пошлину на импорт зерна из РФ и Белоруссии, Еврокомиссия собирается взимать 95 евро за тонну зерна из двух стран. По данным источников газеты, такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. Как отмечается, пошлины в размере 50% также будут введены на семена масличных культур и продукты их переработки.
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ЭкономикаРоссияБелоруссияДмитрий ПесковЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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