https://ria.ru/20240319/peskov-1934210663.html
Песков прокомментировал сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из РФ
Песков прокомментировал сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из РФ - РИА Новости, 19.03.2024
Песков прокомментировал сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из РФ
В Кремле видели сообщения о намерениях Евросоюза ввести тарифы на импорт зерна из РФ и Белоруссии, надо их проанализировать, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:01
2024-03-19T13:01
2024-03-19T13:14
экономика
россия
белоруссия
дмитрий песков
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_2f1384bb154d93c7c1d95e258f516101.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Кремле видели сообщения о намерениях Евросоюза ввести тарифы на импорт зерна из РФ и Белоруссии, надо их проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видели эти сообщения. Предстоит проанализировать насколько и в какие сроки это будет реализовываться. и будет ли вообще. Потом уже будем, конечно, делать какие-то выводы", - сказал он в ответ на вопрос, известно ли Кремлю о планах ЕС, которые приводит газета Financial Times. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕС намерен взимать пошлину на импорт зерна из РФ и Белоруссии, Еврокомиссия собирается взимать 95 евро за тонну зерна из двух стран. По данным источников газеты, такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. Как отмечается, пошлины в размере 50% также будут введены на семена масличных культур и продукты их переработки.
https://ria.ru/20240227/zerno-1929675790.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_47767180a37fc0a8b6adf9a8005c7057.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, белоруссия, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия
Песков прокомментировал сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из РФ
Песков: в Кремле видели сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из России