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Источник оценил ситуацию с банковскими переводами из России в Турцию
Источник оценил ситуацию с банковскими переводами из России в Турцию - РИА Новости, 19.03.2024
Источник оценил ситуацию с банковскими переводами из России в Турцию
Подвижек в решении проблем с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:52
2024-03-19T10:52
2024-03-19T11:03
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алексей ерхов
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АНКАРА, 19 мар - РИА Новости. Подвижек в решении проблем с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны.Проблема с платёжными переводами из России в Турции во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по её урегулированию, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платёжных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона."Все ещё есть проблемы с получением платежей из России. Каких-либо подвижек в этом вопросе не наблюдается. Мы не можем сделать каких-либо кардинальных шагов, поскольку сами находимся в финансовой системе (американской - ред.) и можем быть сами подвергнуться санкциям. Говорить о каких-либо сроках решения проблемы сложно, поскольку не известно когда она найдет решение"- сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240220/scheta-1928373671.html
https://ria.ru/20240221/turtsiya-1928636915.html
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россия, турция, экономика, алексей ерхов, сша
Россия, Турция, Экономика, Алексей Ерхов, США
Источник оценил ситуацию с банковскими переводами из России в Турцию
Источник: проблемы с платежами из России в Турцию все еще имеются
АНКАРА, 19 мар - РИА Новости. Подвижек в решении проблем с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны.
Проблема с платёжными переводами из России в Турции во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по её урегулированию, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платёжных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
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"Все ещё есть проблемы с получением платежей из России. Каких-либо подвижек в этом вопросе не наблюдается. Мы не можем сделать каких-либо кардинальных шагов, поскольку сами находимся в финансовой системе (американской - ред.) и можем быть сами подвергнуться санкциям. Говорить о каких-либо сроках решения проблемы сложно, поскольку не известно когда она найдет решение"- сказал собеседник агентства.
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