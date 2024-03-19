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Источник оценил ситуацию с банковскими переводами из России в Турцию - РИА Новости, 19.03.2024
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10:52 19.03.2024 (обновлено: 11:03 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/perevody-1934173547.html
Источник оценил ситуацию с банковскими переводами из России в Турцию
Источник оценил ситуацию с банковскими переводами из России в Турцию - РИА Новости, 19.03.2024
Источник оценил ситуацию с банковскими переводами из России в Турцию
Подвижек в решении проблем с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:52
2024-03-19T11:03
россия
турция
экономика
алексей ерхов
сша
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АНКАРА, 19 мар - РИА Новости. Подвижек в решении проблем с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны.Проблема с платёжными переводами из России в Турции во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по её урегулированию, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платёжных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона."Все ещё есть проблемы с получением платежей из России. Каких-либо подвижек в этом вопросе не наблюдается. Мы не можем сделать каких-либо кардинальных шагов, поскольку сами находимся в финансовой системе (американской - ред.) и можем быть сами подвергнуться санкциям. Говорить о каких-либо сроках решения проблемы сложно, поскольку не известно когда она найдет решение"- сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240220/scheta-1928373671.html
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россия, турция, экономика, алексей ерхов, сша
Россия, Турция, Экономика, Алексей Ерхов, США
Источник оценил ситуацию с банковскими переводами из России в Турцию

Источник: проблемы с платежами из России в Турцию все еще имеются

© iStock.com / AvGusT174Вид на Большую мечеть в Стамбуле
Вид на Большую мечеть в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© iStock.com / AvGusT174
Вид на Большую мечеть в Стамбуле
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АНКАРА, 19 мар - РИА Новости. Подвижек в решении проблем с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны.
Проблема с платёжными переводами из России в Турции во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по её урегулированию, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платёжных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
Анкара - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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"Все ещё есть проблемы с получением платежей из России. Каких-либо подвижек в этом вопросе не наблюдается. Мы не можем сделать каких-либо кардинальных шагов, поскольку сами находимся в финансовой системе (американской - ред.) и можем быть сами подвергнуться санкциям. Говорить о каких-либо сроках решения проблемы сложно, поскольку не известно когда она найдет решение"- сказал собеседник агентства.
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