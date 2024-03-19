https://ria.ru/20240319/pentagon-1934227559.html

Шеф Пентагона признал, что ВСУ сталкиваются с суровыми условиями

Шеф Пентагона признал, что ВСУ сталкиваются с суровыми условиями - РИА Новости, 19.03.2024

Шеф Пентагона признал, что ВСУ сталкиваются с суровыми условиями

Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что украинские войска сталкиваются с суровыми условиями. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:44

2024-03-19T13:44

2024-03-19T13:44

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

ллойд остин

мария захарова

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что украинские войска сталкиваются с суровыми условиями. "Украинские войска сталкиваются с суровыми условиями и тяжелой борьбой", - заявил Остин перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Трансляция велась на сайте Пентагона. В феврале Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ за два года потеряли убитыми 31 тысячу человек. Позже западные СМИ отметили, что озвученная Зеленским цифра украинских потерь значительно ниже даже прошлогодних американских оценок. А официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания о потерях ВСУ якобы в 31 тысячу человек, заявила, что то, что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины.

https://ria.ru/20240319/zapad-1934220242.html

https://ria.ru/20240319/vagenknekht-1934157363.html

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германия

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Варвара Скокшина

в мире, украина, германия, россия, владимир зеленский, ллойд остин, мария захарова, министерство обороны сша, вооруженные силы украины