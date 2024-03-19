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Шеф Пентагона признал, что ВСУ сталкиваются с суровыми условиями - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/pentagon-1934227559.html
Шеф Пентагона признал, что ВСУ сталкиваются с суровыми условиями
Шеф Пентагона признал, что ВСУ сталкиваются с суровыми условиями - РИА Новости, 19.03.2024
Шеф Пентагона признал, что ВСУ сталкиваются с суровыми условиями
Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что украинские войска сталкиваются с суровыми условиями. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:44
2024-03-19T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
владимир зеленский
ллойд остин
мария захарова
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что украинские войска сталкиваются с суровыми условиями. "Украинские войска сталкиваются с суровыми условиями и тяжелой борьбой", - заявил Остин перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Трансляция велась на сайте Пентагона. В феврале Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ за два года потеряли убитыми 31 тысячу человек. Позже западные СМИ отметили, что озвученная Зеленским цифра украинских потерь значительно ниже даже прошлогодних американских оценок. А официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания о потерях ВСУ якобы в 31 тысячу человек, заявила, что то, что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины.
https://ria.ru/20240319/zapad-1934220242.html
https://ria.ru/20240319/vagenknekht-1934157363.html
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в мире, украина, германия, россия, владимир зеленский, ллойд остин, мария захарова, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Мария Захарова, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Шеф Пентагона признал, что ВСУ сталкиваются с суровыми условиями

Шеф Пентагона признал, что украинские военные сталкиваются с суровыми условиями

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что украинские войска сталкиваются с суровыми условиями.
"Украинские войска сталкиваются с суровыми условиями и тяжелой борьбой", - заявил Остин перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Трансляция велась на сайте Пентагона.
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины
13:27
В феврале Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ за два года потеряли убитыми 31 тысячу человек.
Позже западные СМИ отметили, что озвученная Зеленским цифра украинских потерь значительно ниже даже прошлогодних американских оценок.
А официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания о потерях ВСУ якобы в 31 тысячу человек, заявила, что то, что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
"Россия показала": в Германии сделали неожиданное заявление об Украине
09:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияВладимир ЗеленскийЛлойд ОстинМария ЗахароваМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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