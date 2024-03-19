https://ria.ru/20240319/pentagon-1934227559.html
Шеф Пентагона признал, что ВСУ сталкиваются с суровыми условиями
Шеф Пентагона признал, что ВСУ сталкиваются с суровыми условиями - РИА Новости, 19.03.2024
Шеф Пентагона признал, что ВСУ сталкиваются с суровыми условиями
Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что украинские войска сталкиваются с суровыми условиями. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:44
2024-03-19T13:44
2024-03-19T13:44
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
ллойд остин
мария захарова
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что украинские войска сталкиваются с суровыми условиями. "Украинские войска сталкиваются с суровыми условиями и тяжелой борьбой", - заявил Остин перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Трансляция велась на сайте Пентагона. В феврале Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ за два года потеряли убитыми 31 тысячу человек. Позже западные СМИ отметили, что озвученная Зеленским цифра украинских потерь значительно ниже даже прошлогодних американских оценок. А официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания о потерях ВСУ якобы в 31 тысячу человек, заявила, что то, что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины.
https://ria.ru/20240319/zapad-1934220242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шеф Пентагона признал, что ВСУ сталкиваются с суровыми условиями
Шеф Пентагона признал, что украинские военные сталкиваются с суровыми условиями