https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934164693.html

Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном до конца недели

Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном до конца недели - РИА Новости, 19.03.2024

Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном до конца недели

Если Ереван не выполнит требования Баку о передаче приграничных сел, может начаться война, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T10:19

2024-03-19T10:19

2024-03-19T11:32

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ЕРЕВАН, 19 мар — РИА Новости. Если Ереван не выполнит требования Баку о передаче приграничных сел, может начаться война, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями населенных пунктов."Наша задача — иметь границу, которая станет с международной точки зрения и де-юре преградой, стрелять на этой границе будет не принято. Мы построим дороги, обеспечим (жителей приграничных сел. — Прим. ред.) всем необходимым. Там, где будет нужно, выплатим дополнительные компенсации. Но я хочу описать другой сценарий. Мы можем отсюда выйти, пойти и сказать: нет этого, этого, этого. Это означает, что к концу недели начнется война", — сказал Пашинян.Он добавил, что даже знает, чем закончится такая война: сельчане встретят его на площади Республики в Ереване и будут укорять, что он бездействовал, владея информацией.Комментируя заявление Пашиняна, официальный представитель МИД Мария Захарова написала в Telegram-канале, что сложившаяся ситуация — результат консультаций Еревана с Западом и никак не связана с Россией.Девятого марта пресс-служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщила, что Баку требует освобождения оккупированных Арменией сел в рамках процесса делимитации границы. В то же время азербайджанская сторона не признает циркулирующие в армянских СМИ сообщения, что 31 село якобы находится под оккупацией Азербайджана.Власти Армении отмечали, что при делимитации границы будет необходимо учитывать существование специфических территориальных образований — армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении.По итогам межнационального противостояния в начале 1990-х стороны конфликта фактически поглотили эти анклавы, а их население заместили переселенцы. При этом в Ереване заявляют, что под контролем Азербайджана находятся территории 31 села, входившего в состав Армянской ССР. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов — село Тигранашен Араратской области — проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе.На пресс-конференции 12 марта Пашинян заявил, что власти Армении планируют построить на границе с Азербайджаном новые отрезки дорог вместо выходящих за границы бывшей Армянской ССР. В частности, он отметил, что в Тавушской области есть участок дороги близ села Воскепар, который не проходил по территории Армянской ССР. По словам премьера, армянская сторона для сохранения контроля над всей протяженностью трассы рассматривала возможность соразмерного обмена участками территории с азербайджанской стороной. Но впоследствии он решил, что это создаст дополнительную неопределенность.В декабре 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская сторона не хочет войны с Арменией, а полный контроль над своей территорией — суверенное право Азербайджана.

https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html

https://ria.ru/20240302/armeniya-1930701771.html

https://ria.ru/20240223/pashinyan-1929095304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, никол пашинян, шахин мустафаев, ильхам алиев, ереван, армения