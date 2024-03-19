https://ria.ru/20240319/otvetstvennost-1934281112.html

В Кирове привлекли к ответственности директора школы, где избили девочку

В Кирове привлекли к ответственности директора школы, где избили девочку - РИА Новости, 19.03.2024

В Кирове привлекли к ответственности директора школы, где избили девочку

Директора школы №47 в Кирове и еще несколько педагогов привлекли к дисциплинарной ответственности после того, как девочка-подросток избила шестиклассницу,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:41

2024-03-19T16:41

2024-03-19T17:40

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Директора школы №47 в Кирове и еще несколько педагогов привлекли к дисциплинарной ответственности после того, как девочка-подросток избила шестиклассницу, сообщает прокуратура Кировской области. В январе в местных соцсетях было размещено снятое на мобильный телефон видео, на нем стоящую на коленях девочку с размаху бьют ногой в лицо. Утверждается, что шестиклассницу избили ученицы-старшеклассницы в школе №47 Кирова. Видео получило широкий общественный резонанс. МВД региона установило всех участников конфликта, пообещав применить к подросткам меры профилактического воздействия. Инцидентом также заинтересовались в региональном СУСК РФ и в прокуратуре. "Было выявлено, что конфликт между подростками произошел из-за оскорблений, высказанных при переписке в мессенджере. Прокуратура установила, что при наличии в помещениях школы системы видеонаблюдения, дежурного сотрудника пункта пропуска и представителя вневедомственной охраны, администрация школы не организовала должный общественный порядок. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе директор школы", - говорится в сообщении. Девочка-подросток, наносившая удары, освобождена от административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), поскольку на момент совершения административного правонарушения не достигла 16-летнего возраста. Однако ее поставили на профилактический учет. Ее отец привлечен к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочери. "Защищая права и интересы пострадавшего в ходе конфликта ребенка, прокурор обратился с иском в рамках гражданского судопроизводства, потребовал солидарно взыскать с несовершеннолетнего правонарушителя и образовательного учреждения денежную компенсацию причиненного морального вреда. Иск прокурора находится в стадии рассмотрения", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240311/izbienie-1932389688.html

https://ria.ru/20240214/arest-1927223894.html

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происшествия, киров, россия, кировская область