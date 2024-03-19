Рейтинг@Mail.ru
В Кирове привлекли к ответственности директора школы, где избили девочку - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 19.03.2024 (обновлено: 17:40 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/otvetstvennost-1934281112.html
В Кирове привлекли к ответственности директора школы, где избили девочку
В Кирове привлекли к ответственности директора школы, где избили девочку - РИА Новости, 19.03.2024
В Кирове привлекли к ответственности директора школы, где избили девочку
Директора школы №47 в Кирове и еще несколько педагогов привлекли к дисциплинарной ответственности после того, как девочка-подросток избила шестиклассницу,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:41
2024-03-19T17:40
происшествия
киров
россия
кировская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878968_363:73:1600:769_1920x0_80_0_0_a0f0b86e9868a4f108c1899fc18a1561.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Директора школы №47 в Кирове и еще несколько педагогов привлекли к дисциплинарной ответственности после того, как девочка-подросток избила шестиклассницу, сообщает прокуратура Кировской области. В январе в местных соцсетях было размещено снятое на мобильный телефон видео, на нем стоящую на коленях девочку с размаху бьют ногой в лицо. Утверждается, что шестиклассницу избили ученицы-старшеклассницы в школе №47 Кирова. Видео получило широкий общественный резонанс. МВД региона установило всех участников конфликта, пообещав применить к подросткам меры профилактического воздействия. Инцидентом также заинтересовались в региональном СУСК РФ и в прокуратуре. "Было выявлено, что конфликт между подростками произошел из-за оскорблений, высказанных при переписке в мессенджере. Прокуратура установила, что при наличии в помещениях школы системы видеонаблюдения, дежурного сотрудника пункта пропуска и представителя вневедомственной охраны, администрация школы не организовала должный общественный порядок. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе директор школы", - говорится в сообщении. Девочка-подросток, наносившая удары, освобождена от административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), поскольку на момент совершения административного правонарушения не достигла 16-летнего возраста. Однако ее поставили на профилактический учет. Ее отец привлечен к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочери. "Защищая права и интересы пострадавшего в ходе конфликта ребенка, прокурор обратился с иском в рамках гражданского судопроизводства, потребовал солидарно взыскать с несовершеннолетнего правонарушителя и образовательного учреждения денежную компенсацию причиненного морального вреда. Иск прокурора находится в стадии рассмотрения", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240311/izbienie-1932389688.html
https://ria.ru/20240214/arest-1927223894.html
киров
россия
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878968_416:1:1444:772_1920x0_80_0_0_a4561e9a5d0992a2a47ff3a39a7151cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, киров, россия, кировская область
Происшествия, Киров, Россия, Кировская область
В Кирове привлекли к ответственности директора школы, где избили девочку

В Кирове директор школы понесет ответственность за избиение девочки ученицей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции у одной из школ
Сотрудник полиции у одной из школ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции у одной из школ . Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Директора школы №47 в Кирове и еще несколько педагогов привлекли к дисциплинарной ответственности после того, как девочка-подросток избила шестиклассницу, сообщает прокуратура Кировской области.
В январе в местных соцсетях было размещено снятое на мобильный телефон видео, на нем стоящую на коленях девочку с размаху бьют ногой в лицо. Утверждается, что шестиклассницу избили ученицы-старшеклассницы в школе №47 Кирова. Видео получило широкий общественный резонанс. МВД региона установило всех участников конфликта, пообещав применить к подросткам меры профилактического воздействия. Инцидентом также заинтересовались в региональном СУСК РФ и в прокуратуре.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
В Кисловодске пятеро подростков поставили на колени и избили девушку
11 марта, 22:36
«
"Было выявлено, что конфликт между подростками произошел из-за оскорблений, высказанных при переписке в мессенджере. Прокуратура установила, что при наличии в помещениях школы системы видеонаблюдения, дежурного сотрудника пункта пропуска и представителя вневедомственной охраны, администрация школы не организовала должный общественный порядок. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе директор школы", - говорится в сообщении.
Девочка-подросток, наносившая удары, освобождена от административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), поскольку на момент совершения административного правонарушения не достигла 16-летнего возраста. Однако ее поставили на профилактический учет. Ее отец привлечен к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочери.
«
"Защищая права и интересы пострадавшего в ходе конфликта ребенка, прокурор обратился с иском в рамках гражданского судопроизводства, потребовал солидарно взыскать с несовершеннолетнего правонарушителя и образовательного учреждения денежную компенсацию причиненного морального вреда. Иск прокурора находится в стадии рассмотрения", - подчеркивается в сообщении.
Наручники - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Суд арестовал школьников, избивших и ограбивших в Уссурийске участника СВО
14 февраля, 05:59
 
ПроисшествияКировРоссияКировская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала