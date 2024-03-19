https://ria.ru/20240319/oteli-1934061911.html

Эксперты рассказали, как путешественники выбирают отель для отдыха

Эксперты рассказали, как путешественники выбирают отель для отдыха - РИА Новости, 19.03.2024

Эксперты рассказали, как путешественники выбирают отель для отдыха

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом планирования путешествий, назвали самые важные критерии для выбора отеля, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T07:37

2024-03-19T07:37

2024-03-19T07:37

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом планирования путешествий, назвали самые важные критерии для выбора отеля, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1264 пользователей и выяснили, что для 92,5 процента из них ключевым фактором является цена.Чуть меньшее значение имеют отзывы других гостей и рейтинг отеля — их проверяют 91,7 и 90 процентов респондентов соответственно. Кроме того, 86 процентов отметили, что им нужен бесплатный Wi-Fi, поэтому при выборе жилья они учитывают этот критерий.Дизайн интерьера, а также акции и скидки для постояльцев важны для 72 процентов путешественников.Бесплатный завтрак и расположение отеля – аргумент в пользу бронирования для 69 и 64 процентов туристов. Последние готовы добираться до центра города чуть дольше, если по другим критериям гостиница им подходит.Лишь 59 процентов опрошенных обращают внимание на звездность отеля.Наименее принципиальным критерием при выборе гостиницы оказалось наличие спа и бассейна — это учитывают только 39 процентов путешественников.

https://ria.ru/20240319/gidy-1931657056.html

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2024

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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