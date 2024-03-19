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В ОСК назвали самые востребованные в корпорации профессии - РИА Новости, 19.03.2024
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08:25 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/osk-1934149282.html
В ОСК назвали самые востребованные в корпорации профессии
В ОСК назвали самые востребованные в корпорации профессии - РИА Новости, 19.03.2024
В ОСК назвали самые востребованные в корпорации профессии
Наиболее востребованными профессиями на производственных предприятиях в Объединенной судостроительной корпорации в числе прочих являются сварщики и сборщики... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T08:25
2024-03-19T08:25
технологии
владимир путин
объединенная судостроительная корпорация
россия
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Наиболее востребованными профессиями на производственных предприятиях в Объединенной судостроительной корпорации в числе прочих являются сварщики и сборщики корпусов металлических судов, слесари-монтажники судовые, токари и токари-расточники, а также маляры, что касается конструкторских бюро, востребованной там является профессия инженера-конструктора, рассказали РИА Новости в корпорации. "Топ востребованных профессий и специальностей. Производственные предприятия: сборщики корпусов металлических судов; сварщик; слесарь-монтажник судовой; электромонтажник судовой; токарь, токарь-расточник; трубопроводчик судовой; маляр; инженер-конструктор; инженер по наладке и испытаниям. Конструкторские бюро: инженер-конструктор", – сказали в ОСК. При этом в корпорации отметили, что политика компании направлена на сохранение имеющегося кадрового потенциала и его развитие. Также ОСК проводит мероприятия и ряд долгосрочных программ для развития кадрового потенциала и притока новых сотрудников. "Квалифицированный персонал - ключевой ресурс судостроения. С целью развития кадрового потенциала и решения задачи притока новых кадров по востребованным специальностям ОСК проводит мероприятия и реализует ряд долгосрочных программ по повышению привлекательности работы в судостроительной отрасли и притока в отрасль молодежи", – подчеркнули в ОСК. Корпорация проводит мероприятия не только для старшеклассников и студентов, но и для детей дошкольного возраста и младших классов. Среди них разработка Севмаша "Подводная лодка в чемодане" для игровых мероприятий в детских садах и школах. Российский бизнес должен понимать, что ситуация с дефицитом кадров не изменится к лучшему в ближайшие годы, нужно решать эту проблему кардинально, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/professii-1776484918.html
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технологии, владимир путин, объединенная судостроительная корпорация, россия, экономика
Технологии, Владимир Путин, Объединенная судостроительная корпорация, Россия, Экономика
В ОСК назвали самые востребованные в корпорации профессии

Сварщики, токари и маляры стали одними из самых востребованных профессий в ОСК

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтенд Объединенной судостроительной корпорации
Стенд Объединенной судостроительной корпорации - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стенд Объединенной судостроительной корпорации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Наиболее востребованными профессиями на производственных предприятиях в Объединенной судостроительной корпорации в числе прочих являются сварщики и сборщики корпусов металлических судов, слесари-монтажники судовые, токари и токари-расточники, а также маляры, что касается конструкторских бюро, востребованной там является профессия инженера-конструктора, рассказали РИА Новости в корпорации.
"Топ востребованных профессий и специальностей. Производственные предприятия: сборщики корпусов металлических судов; сварщик; слесарь-монтажник судовой; электромонтажник судовой; токарь, токарь-расточник; трубопроводчик судовой; маляр; инженер-конструктор; инженер по наладке и испытаниям. Конструкторские бюро: инженер-конструктор", – сказали в ОСК.
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При этом в корпорации отметили, что политика компании направлена на сохранение имеющегося кадрового потенциала и его развитие. Также ОСК проводит мероприятия и ряд долгосрочных программ для развития кадрового потенциала и притока новых сотрудников.
"Квалифицированный персонал - ключевой ресурс судостроения. С целью развития кадрового потенциала и решения задачи притока новых кадров по востребованным специальностям ОСК проводит мероприятия и реализует ряд долгосрочных программ по повышению привлекательности работы в судостроительной отрасли и притока в отрасль молодежи", – подчеркнули в ОСК.
Корпорация проводит мероприятия не только для старшеклассников и студентов, но и для детей дошкольного возраста и младших классов. Среди них разработка Севмаша "Подводная лодка в чемодане" для игровых мероприятий в детских садах и школах.
Российский бизнес должен понимать, что ситуация с дефицитом кадров не изменится к лучшему в ближайшие годы, нужно решать эту проблему кардинально, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.
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