https://ria.ru/20240319/obval-1934255238.html

В МЧС рассказали о ходе расчистки завала на руднике в Приамурье

В МЧС рассказали о ходе расчистки завала на руднике в Приамурье - РИА Новости, 19.03.2024

В МЧС рассказали о ходе расчистки завала на руднике в Приамурье

Спасатели МЧС ведут расчистку обвала горных пород на руднике в Амурской области в среднем со скоростью 100-200 метров за 2 часа, сообщил глава министерства... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:16

2024-03-19T15:16

2024-03-19T15:16

происшествия

амурская область

россия

нерюнгри

юрий трутнев

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на руднике "пионер" в амурской области

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Спасатели МЧС ведут расчистку обвала горных пород на руднике в Амурской области в среднем со скоростью 100-200 метров за 2 часа, сообщил глава министерства Александр Куренков. Во вторник вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросу спасательных работ на руднике "Пионер" в Амурской области. "Наши спасатели, выполняя свою задачу, будут стараться выполнить её на максимальной скорости. Скорость продвижения в среднем примерно 100-200 метров за два часа. Это важно, но сложности есть. Вот Юрий Петрович (Трутнев, вице-премьер – ред.) сказал, что сам по себе грунт жидкообразный местами. И есть крупногабаритные камни, которые достаточно сложно оттуда доставать. Но работы ведутся, и многое уже сделано", - сказал Куренков журналистам после совещания. Он отметил, что особенности работ по расчистке шахты еще и в том, что "там не развернуться, даже плечом к плечу не встать", и спасатели готовы к ручному разбору завалов. "Родственники (находящихся в шахте людей – ред.) привезены на территорию шахты или их подвозят уже сейчас. Понятное дело, все переживают. Психологи наши там (находятся – ред.)", - добавил министр. Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта на территории рудника "Пионер" Зейского округа Амурской области. Во время обрушения на глубине около 125 метров находились 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет. На рудник прибыл отряд горноспасателей МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, к месту следуют и спасатели из Приморского края. Кроме того, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса. В Приамурье введен региональный режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20240319/putin-1934215789.html

https://ria.ru/20240319/shakhtery-1934208477.html

амурская область

россия

нерюнгри

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, россия, нерюнгри, юрий трутнев, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на руднике "пионер" в амурской области