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Число пострадавших от обстрела поселка под Белгородом выросло до четырех - РИА Новости, 19.03.2024
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14:03 19.03.2024 (обновлено: 15:01 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/obstrel-1934232759.html
Число пострадавших от обстрела поселка под Белгородом выросло до четырех
Число пострадавших от обстрела поселка под Белгородом выросло до четырех - РИА Новости, 19.03.2024
Число пострадавших от обстрела поселка под Белгородом выросло до четырех
Количество пострадавших при обстреле ВСУ поселка Разумное Белгородского района до четырех человек, пострадал подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:03
2024-03-19T15:01
происшествия
белгород
белгородская область
белгородский район
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле ВСУ поселка Разумное Белгородского района до четырех человек, пострадал подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По данным Минобороны РФ, во вторник около 10.30 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью девять украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что воздушная атака ВСУ была над Белгородским районом. В поселке Разумное пострадали три человека. Среди пострадавших 14-летний подросток, у которого частичная ампутация руки, и его мама, они оба в тяжелом состоянии. Еще у одной женщины осколочные ранения рук и ног.&quot;К сожалению, количество пострадавших увеличилось до четырех человек. В Разумном 15-летний парень получил множественные осколочные ранения мягких тканей туловища, верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в областную детскую больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается&quot;, - написал Гладков.Он уточнил, что в поселке Разумное на данный момент различные повреждения выявлены в 13 частных домовладениях, квартиры в восьми многоквартирных домах, также повреждено 19 автомобилей."В селе Никольское выбиты окна в одном частном доме и в одной квартире многоквартирного дома. Также повреждена кровля здания производственного предприятия. В селе Нижний Ольшанец повреждены фасад частного домовладения и крыша гаража. В селе Беловское повреждено остекление в одном частном домовладении. Подомовой обход территорий продолжается", - добавил губернатор.За прошедшую неделю по данным губернатора, Белгородскую область обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. В понедельник погибли еще пять жителей Белгородской области. Повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей в регионе с 12 марта.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
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белгородская область
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происшествия, белгород, белгородская область, белгородский район, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
Число пострадавших от обстрела поселка под Белгородом выросло до четырех

Гладков: число пострадавших от обстрела белгородского поселка выросло до четырех

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела поселка Разумное Белгородского района. 19 марта 2024
Последствия обстрела поселка Разумное Белгородского района. 19 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела поселка Разумное Белгородского района. 19 марта 2024
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле ВСУ поселка Разумное Белгородского района до четырех человек, пострадал подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По данным Минобороны РФ, во вторник около 10.30 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью девять украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что воздушная атака ВСУ была над Белгородским районом. В поселке Разумное пострадали три человека. Среди пострадавших 14-летний подросток, у которого частичная ампутация руки, и его мама, они оба в тяжелом состоянии. Еще у одной женщины осколочные ранения рук и ног.
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"К сожалению, количество пострадавших увеличилось до четырех человек. В Разумном 15-летний парень получил множественные осколочные ранения мягких тканей туловища, верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в областную детскую больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков.

Он уточнил, что в поселке Разумное на данный момент различные повреждения выявлены в 13 частных домовладениях, квартиры в восьми многоквартирных домах, также повреждено 19 автомобилей.
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"В селе Никольское выбиты окна в одном частном доме и в одной квартире многоквартирного дома. Также повреждена кровля здания производственного предприятия. В селе Нижний Ольшанец повреждены фасад частного домовладения и крыша гаража. В селе Беловское повреждено остекление в одном частном домовладении. Подомовой обход территорий продолжается", - добавил губернатор.
За прошедшую неделю по данным губернатора, Белгородскую область обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. В понедельник погибли еще пять жителей Белгородской области. Повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей в регионе с 12 марта.
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