Число пострадавших от обстрела поселка под Белгородом выросло до четырех
Гладков: число пострадавших от обстрела белгородского поселка выросло до четырех
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела поселка Разумное Белгородского района. 19 марта 2024
Последствия обстрела поселка Разумное Белгородского района. 19 марта 2024
БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле ВСУ поселка Разумное Белгородского района до четырех человек, пострадал подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По данным Минобороны РФ, во вторник около 10.30 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью девять украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что воздушная атака ВСУ была над Белгородским районом. В поселке Разумное пострадали три человека. Среди пострадавших 14-летний подросток, у которого частичная ампутация руки, и его мама, они оба в тяжелом состоянии. Еще у одной женщины осколочные ранения рук и ног.
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"К сожалению, количество пострадавших увеличилось до четырех человек. В Разумном 15-летний парень получил множественные осколочные ранения мягких тканей туловища, верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в областную детскую больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков.
Он уточнил, что в поселке Разумное на данный момент различные повреждения выявлены в 13 частных домовладениях, квартиры в восьми многоквартирных домах, также повреждено 19 автомобилей.
"В селе Никольское выбиты окна в одном частном доме и в одной квартире многоквартирного дома. Также повреждена кровля здания производственного предприятия. В селе Нижний Ольшанец повреждены фасад частного домовладения и крыша гаража. В селе Беловское повреждено остекление в одном частном домовладении. Подомовой обход территорий продолжается", - добавил губернатор.
За прошедшую неделю по данным губернатора, Белгородскую область обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. В понедельник погибли еще пять жителей Белгородской области. Повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей в регионе с 12 марта.