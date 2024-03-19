https://ria.ru/20240319/obstrel-1934172450.html

ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Кировском районе Донецка

ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 19.03.2024

ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Кировском районе Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, сообщило во вторник представительство ДНР в... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T10:45

2024-03-19T10:45

2024-03-19T10:45

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

петровский район

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ДОНЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08.20 (совпадает с мск) – город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. О последствиях пока не сообщается. Кроме того, в 9.45 был обстрелян Петровский район города двумя снарядами натовского калибра 155 миллиметров, уточнили в ведомстве. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, Петровский район регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240317/obstrel-1933699915.html

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донецк

кировский район

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, кировский район, петровский район