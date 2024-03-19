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ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/obstrel-1934172450.html
ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Кировском районе Донецка
ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 19.03.2024
ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Кировском районе Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, сообщило во вторник представительство ДНР в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:45
2024-03-19T10:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
петровский район
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ДОНЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08.20 (совпадает с мск) – город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. О последствиях пока не сообщается. Кроме того, в 9.45 был обстрелян Петровский район города двумя снарядами натовского калибра 155 миллиметров, уточнили в ведомстве. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, Петровский район регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933699915.html
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донецк
кировский район
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происшествия, донецк, кировский район, петровский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Петровский район
ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Кировском районе Донецка

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка с применением ударного беспилотника

© Фото : ДНР Онлайн/TelegramПоследствия удара ВСУ по Донецку
Последствия удара ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : ДНР Онлайн/Telegram
Последствия удара ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08.20 (совпадает с мск) – город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства.
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О последствиях пока не сообщается.
Кроме того, в 9.45 был обстрелян Петровский район города двумя снарядами натовского калибра 155 миллиметров, уточнили в ведомстве.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, Петровский район регулярно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКировский районПетровский район
 
 
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