https://ria.ru/20240319/obstrel-1934172450.html
ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Кировском районе Донецка
ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 19.03.2024
ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Кировском районе Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, сообщило во вторник представительство ДНР в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:45
2024-03-19T10:45
2024-03-19T10:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
петровский район
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ДОНЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08.20 (совпадает с мск) – город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. О последствиях пока не сообщается. Кроме того, в 9.45 был обстрелян Петровский район города двумя снарядами натовского калибра 155 миллиметров, уточнили в ведомстве. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, Петровский район регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933699915.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецк, кировский район, петровский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Петровский район
ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Кировском районе Донецка
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка с применением ударного беспилотника