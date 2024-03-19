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Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:28 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/obstrel-1934143982.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке - РИА Новости, 19.03.2024
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T06:28
2024-03-19T06:28
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
стирол
нато
в мире
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 02.00 украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html
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горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО, В мире
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке восемь натовских снарядов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник СК РФ возле двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
Сотрудник СК РФ возле двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, в 02.00 украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтиролНАТОВ мире
 
 
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