https://ria.ru/20240319/nechaev-1934179615.html

Источник анонсировал встречу Путина с лидером "Новых людей"

Источник анонсировал встречу Путина с лидером "Новых людей" - РИА Новости, 19.03.2024

Источник анонсировал встречу Путина с лидером "Новых людей"

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, сообщил РИА Новости осведомлённый источник. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:17

2024-03-19T11:17

2024-03-19T11:26

политика

владимир путин

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

партия "новые люди"

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, сообщил РИА Новости осведомлённый источник. "Сегодня будет эта встреча", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, когда пройдет встреча Нечаева с президентом. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее также сообщил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может пройти во вторник. Позже источник в ЛДПР сообщил РИА Новости, что лидер партии Леонид Слуцкий встретится с президентом в этот день.

https://ria.ru/20240318/vybory-1934094075.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), партия "новые люди"