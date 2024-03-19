https://ria.ru/20240319/nechaev-1934179615.html
Источник анонсировал встречу Путина с лидером "Новых людей"
Источник анонсировал встречу Путина с лидером "Новых людей" - РИА Новости, 19.03.2024
Источник анонсировал встречу Путина с лидером "Новых людей"
Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, сообщил РИА Новости осведомлённый источник. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:17
2024-03-19T11:17
2024-03-19T11:26
политика
владимир путин
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
партия "новые люди"
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, сообщил РИА Новости осведомлённый источник. "Сегодня будет эта встреча", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, когда пройдет встреча Нечаева с президентом. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее также сообщил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может пройти во вторник. Позже источник в ЛДПР сообщил РИА Новости, что лидер партии Леонид Слуцкий встретится с президентом в этот день.
https://ria.ru/20240318/vybory-1934094075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), партия "новые люди"
Политика, Владимир Путин, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Партия "Новые люди"
Источник анонсировал встречу Путина с лидером "Новых людей"
Путин сегодня встретится с лидером "Новых людей" Нечаевым